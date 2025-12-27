Haos aerian în nord-estul SUA: Zăpadă, gheață și zboruri anulate

Un amestec de zăpadă şi gheaţă a lovit sâmbătă dimineaţă nord-estul Statelor Unite, perturbând traficul aerian de după Crăciun şi determinând oficialii din New York şi New Jersey să emită declaraţii de urgenţă meteorologică chiar dacă furtuna se potolise spre mijlocul dimineţii, transmite Reuters.

Oamenii din mare parte a nord-estului au fost sfătuiţi să evite drumurile din cauza condiţiilor periculoase, iar la New York şi New Jersey au fost declarate stări de urgenţă.

"Siguranţa newyorkezilor este prioritatea mea principală şi continui să îndemn la prudenţă extremă pe toată durata acestei furtuni", a declarat guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, într-un comunicat.

Până sâmbătă dimineaţa, aproximativ 15 până la 25 de centimetri de zăpadă au căzut într-o regiune din Syracuse, în centrul statului New York, până la Long Island, în sud-estul statului, precum şi la Connecticut, a declarat Bob Oravec, meteorolog la Centrul de Predicţii Meteorologice al Serviciului Naţional de Meteorologie, lângă Washington, D.C.

La New York au căzut peste noapte între 5 şi 10 centimetri de zăpadă, iar 10,4 centimetri au fost raportaţi în Central Park, a spus Oravec, cea mai mare cantitate din 2022.

"Vestea bună este că cea mai abundentă dintre ninsori s-a încheiat", a spus el. "Au mai rămas doar câteva ninsori în această dimineaţă, iar acestea se vor diminua până după-amiază."

Dar efectele "sunt resimţite de călători". Peste 14.400 de zboruri interne în SUA au fost anulate sau sau erau în întârziere sâmbătă până la mijlocul dimineţii, majoritatea în zona New York, inclusiv pe Aeroportul Internaţional John F. Kennedy, Aeroportul LaGuardia şi Aeroportul Internaţional Newark Liberty, potrivit site-ului FlightAware.

Alte 2.100 de zboruri internaţionale care urmau să decoleze sau să aterizeze sâmbătă în SUA au fost anulate, a relatat FlightAware.

Reprezentanţii American Airlines, United Airlines şi JetBlue Airways au declarat pentru Reuters că transportatorii au renunţat la taxele de modificare percepute în mod normal pentru reprogramarea pasagerilor ale căror planuri de călătorie ar putea fi "afectate de perturbări legate de vreme".

De asemenea, au fost emise avertismente de furtună de gheaţă şi avertismente meteo de iarnă pentru cea mai mare parte a Pennsylvaniei şi o mare parte din Massachusetts.

New Jersey şi Pennsylvania au emis restricţii pentru vehiculele comerciale pentru unele drumuri, inclusiv multe autostrăzi interstatale.

"Această furtună va provoca condiţii rutiere periculoase şi va afecta călătoriile de vacanţă", a declarat guvernatorul interimar al statului New Jersey, Tahesha Way, într-un comunicat. "Îi îndemnăm pe călători să evite călătoriile în timpul furtunii şi să permită echipelor de intervenţie să se ocupe de drumuri".