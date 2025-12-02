Mama lui Elon Musk, cucerită de un loc din România

Mama lui Elon Musk, fascinată de Târgul de Crăciun din Craiova.

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să atragă atenția internațională, iar cea mai recentă apreciere vine chiar din partea Mayei Musk, mama celebrului antreprenor Elon Musk. Aceasta a distribuit pe platforma X, rețea de socializare deținută de fiul său, un videoclip cu atmosfera de sărbătoare din centrul Craiovei.

Imagini spectaculoase care au devenit virale

Clipul surprinde decorurile spectaculoase, luminițele și atmosfera festivă care au transformat Craiova într-una dintre destinațiile de iarnă apreciate în România. În descrierea postării, Maya Musk a ales un singur cuvânt, dar suficient de puternic pentru a deveni viral: „Beautiful”.

Reacția nu a trecut neobservată nici în România. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a redistribuit la rândul ei mesajul Mayei Musk, subliniind aprecierea venită din partea unei personalități globale și exprimându-și mândria față de modul în care orașul a fost pus în valoare.

Viral în România și peste hotare

Postarea a generat numeroase comentarii și distribuiri, iar mulți internauți au remarcat faptul că Târgul de Crăciun din Craiova reușește să impresioneze nu doar localnicii și turiștii, ci și figuri publice de peste ocean.

Evenimentul de iarnă din Craiova se numără în ultimii ani printre cele mai populare din țară, iar mențiunea venită din partea Mayei Musk nu face decât să consolideze acest statut