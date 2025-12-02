Mișcare surpriză: Lucian Despoiu preia controlul site-ului francez de știri Atlantico

Informația a fost confirmată luni pentru AFP fondatorul acestuia, Jean-Sebastien Ferjou.

Valoarea tranzacției preluării Atlantico de către Lucian Despoiu

Societatea Kondiment, agenţie multinaţională de servicii online, fondată de Despoiu, "a devenit într-adevăr acţionarul majoritar al Atlantico", a declarat editorul Atlantico într-un e-mail, evidențiind o tranzacţie în valoare de "puţin peste două milioane de euro". Astfel, Ferjou a confirmat o informaţie apărută în publicaţia franceză de specialitate La Lettre.

Lucian Despoiu este şi fondatorul Majoritas

Lucian Despoiu este şi fondatorul Majoritas, o companie specializată în campanii online, în special pentru alegeri, care scrie pe site-ul său că a lucrat în peste 40 de ţări din anul 2008.

"Acordul nostru între acţionari a protejat întotdeauna independenţa editorială totală a redacţiei şi aşa va rămâne", a declarat Ferjou, care spune că Despoiu a fost "atras de modelul editorial al Atlantico şi de reţeaua sa de câteva mii de experţi (economişti, avocaţi, cercetători, politologi etc.)".

Traficul site-ului Atlantico

Site-ul are între "unu şi două milioane de vizitatori unici" în fiecare lună, potrivit lui Ferjou. "Eu personal am fost atras de energia sa, de expertiza digitală a echipelor sale şi de dorinţa noastră comună de a propulsa Atlantico în noua eră care se deschide pentru mass-media, deoarece algoritmii de social media şi inteligenţa artificială remodelează din nou peisajul modelelor economice", a adăugat jurnalistul.

Cum s-a remarcat Atlantico și pe ce se bazează acum

Lansat în 2011, Atlantico s-a remarcat în primii ani cu câteva materiale de presă senzaţionale, cum ar fi "Zidul idioţilor" afişat în birourile Sindicatului din Magistratură (SM, de stânga) şi înregistrările clandestine realizate de fostul consilier al fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, pe când lucra la Palatul Elysee.

Site-ul de știri se bazează acum pe contribuţii ale experţilor. Iniţial Atlantico a fost gratuit, dar a devenit ulterior un serviciu plătit şi se finanţează şi din publicitate, în mediul fragil al "jucătorilor puri", instituţiile media ce operează exclusiv online.

Ferjou spune că unul dintre primii investitori, Charles Beigbeder, s-a "retras complet" din acţionariat, dar că editorialistul economic Jean-Marc Sylvestre şi directorul companiei Devoteam (consultanţă tehnologică), Stanislas de Bentzmann, şi-au păstrat acţiunile.

Lucian Despoiu, numit "misteriosul strateg electoral", de presa din Franța

Informaţia preluării controlului Atlantico de către Despoiu a atras atenţia presei franceze precum Ouest-France sau Le Point. Ultima publicaţie îl numeşte pe acesta "misteriosul strateg electoral" şi comentează că achiziţia "marchează o etapă semnificativă în expansiunea acestui jucător major cu influenţă politică şi mediatică", notează Agerpres.

Vezi și - Jordan Bardella, favoritul pentru alegerile prezidențiale din Franța, atacat cu făină / video