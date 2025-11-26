€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Jordan Bardella, favoritul pentru alegerile prezidențiale din Franța, atacat cu făină / video
Data publicării: 10:29 26 Noi 2025

Jordan Bardella, favoritul pentru alegerile prezidențiale din Franța, atacat cu făină / video
Autor: Ioan-Radu Gava

alegeri-franta-bardella_50107400 FOTO: Agerpres
 

Jordan Bardella a fost vizat de un atac cu făină în timp ce se plimba.

Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale, a fost vizat de un atac cu făină în timp ce se plimba printre tarabele de la târgul Sainte-Catherine din Vesoul. Presupusul făptaș, un elev de liceu, a fost imediat arestat de către autorități, potrivit Entrevue.

Reținut de echipa sa, Jordan Bardella a fost rapid escortat la un vehicul și dus la un hotel. Cu câteva momente mai devreme, el salutase mulțimea și le mulțumise localnicilor pentru cum l-au primit.

Jordan Bardella s-a mai confruntat deja cu un incident similar

Ca o reamintire, Jordan Bardella se confruntase deja cu obiecte aruncate în timpul călătoriilor sale anterioare la Vesoul, ceea ce subliniază riscurile asociate cu aglomerația pentru liderul politic.

De asemenea, trebuie menționat că acest incident a avut loc în timp ce un sondaj a dezvăluit că Bardella, candidatul Adunării Naționale va ieși învingător în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, din 2027, indiferent de adversarul cu care se va confrunta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jordan bardella
franta
alegeri prezidentiale franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Un complex rezidenţial de zgârie-nori arde ca o torță în Hong Kong / foto în articol
Publicat acum 41 minute
Stenograme din discuțiile lui Witkoff cu rușii. Le-ar fi spus cum să-l abordeze pe președintele SUA / Reacția Casei Albe și a Moscovei
Publicat acum 1 ora si 3 minute
UE pregătește un text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul Ucrainei
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Noi condiții de intrare în Marea Britanie, din februarie 2026, pentru români
Publicat acum 1 ora si 43 minute
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri nedeclarate de peste 12 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close