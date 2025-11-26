Jordan Bardella, favoritul pentru alegerile prezidențiale din Franța, atacat cu făină / video

Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale, a fost vizat de un atac cu făină în timp ce se plimba printre tarabele de la târgul Sainte-Catherine din Vesoul. Presupusul făptaș, un elev de liceu, a fost imediat arestat de către autorități, potrivit Entrevue.

Reținut de echipa sa, Jordan Bardella a fost rapid escortat la un vehicul și dus la un hotel. Cu câteva momente mai devreme, el salutase mulțimea și le mulțumise localnicilor pentru cum l-au primit.

Jordan Bardella s-a mai confruntat deja cu un incident similar

Ca o reamintire, Jordan Bardella se confruntase deja cu obiecte aruncate în timpul călătoriilor sale anterioare la Vesoul, ceea ce subliniază riscurile asociate cu aglomerația pentru liderul politic.

De asemenea, trebuie menționat că acest incident a avut loc în timp ce un sondaj a dezvăluit că Bardella, candidatul Adunării Naționale va ieși învingător în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, din 2027, indiferent de adversarul cu care se va confrunta.