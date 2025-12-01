Știrea zilei: ProTV a inventat o tradiție, România a înghițit-o cu tot cu ciolan

Stați, ce?! Ce mâncare tradițională?! Asta am auzit toată ziua, la televizor, de la prompterițe. Și asta auzim de... peste 20 de ani.

Deși prompterițele repetă an de an că fasolea cu cârnați sau cu ciolan ar fi „mâncarea tradițională de 1 Decembrie”, istoria arată exact contrariul: Data cade întotdeauna în post, deci preparatul nu are cum să fie tradițional. Ok, nu toată lumea ține post, dar în niciun caz fasolea cu cârnați nu e mâncarea tradițională de 1 Decembrie. Mitul culinar este, de fapt, o invenție apărută odată cu deschiderea ProTV.

Această „tradiție” cu fasole / cârnați / ciolan nu are niciun fundament istoric. 1 Decembrie cade, în orice an, în perioada Postului Crăciunului. Așadar, în 1918 - și în oricare alt an de dinainte de comunism și în prezent, mâncarea tradițională nu ar fi putut include carne. Nici măcar în perioada comunistă, când autoritățile se distanțau de sărbătorile religioase, nu există dovezi ale vreunei tradiții culinare de acest fel.

Originea reală e legată de ProTV



Povestea adevăratei „nașteri” a fasolei cu ciolan ca simbol al Zilei Naționale are legătură cu ProTV. Postul de televiziune și-a lansat prima emisie pe 1 decembrie 1995, folosind data pentru a se alinia festivităților naționale.

La un moment dat, postul a organizat ziua porților deschise. Mii de oameni au venit la evenimentul aniversar, iar televiziunea a trebuit să ofere rapid ceva de mâncare publicului. Soluția: Un cazan mare cu fasole cu ciolan.

O tradiție inventată de o multinațională, ca Moș Crăciun în roșu

Practic o multinațională a introdus fasolea „de 1 Decembrie” și așa a intrat în imaginarul colectiv, fiind preluată de televiziuni, de HoReCa și de diverse campanii comerciale.

Fenomenul nu este unic. Așa cum Coca-Cola a impus imaginea modernă a lui Moș Crăciun în manta roșie, tot o corporație media a popularizat „tradiția” fasolei cu ciolan.

Prompterițele sunt într-un elan creativ

De altfel, fenomenul este comercial, nu istoric: Restaurantele, hotelurile și organizatorii de evenimente au adoptat rapid ideea, pentru că este simplă, ieftină și ușor de comunicat. Nu ai nevoie de chef, de un mare bucătar, pentru a-ți pregăti o fasole cu ciolan, deci e totul foarte simplu.

Iar faptul că ziua de 1 Decembrie cade în post nu pare să încurce deloc această „tradiție recentă”. Chiar și atunci când există dezlegare la pește, nimeni nu ar oferi „fasole cu somon”, tocmai pentru că legătura dintre meniu și tradiție este, de fapt, inexistentă.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ziua Națională a României, în provincie, dincolo de parade și fast GALERIE FOTO