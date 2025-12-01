€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Știrea zilei: ProTV a inventat o tradiție, România a înghițit-o cu tot cu ciolan
Data publicării: 16:28 01 Dec 2025

Știrea zilei: ProTV a inventat o tradiție, România a înghițit-o cu tot cu ciolan
Autor: Anca Murgoci

telecomanda telecomandă
 

„De 1 Decembrie, toți românii petrec cu mâncare tradițională - fasole cu cârnați”.

Stați, ce?! Ce mâncare tradițională?! Asta am auzit toată ziua, la televizor, de la prompterițe. Și asta auzim de... peste 20 de ani.

Deși prompterițele repetă an de an că fasolea cu cârnați sau cu ciolan ar fi „mâncarea tradițională de 1 Decembrie”, istoria arată exact contrariul: Data cade întotdeauna în post, deci preparatul nu are cum să fie tradițional. Ok, nu toată lumea ține post, dar în niciun caz fasolea cu cârnați nu e mâncarea tradițională de 1 Decembrie. Mitul culinar este, de fapt, o invenție apărută odată cu deschiderea ProTV.

Această „tradiție” cu fasole / cârnați / ciolan nu are niciun fundament istoric. 1 Decembrie cade, în orice an, în perioada Postului Crăciunului. Așadar, în 1918 - și în oricare alt an de dinainte de comunism și în prezent, mâncarea tradițională nu ar fi putut include carne. Nici măcar în perioada comunistă, când autoritățile se distanțau de sărbătorile religioase, nu există dovezi ale vreunei tradiții culinare de acest fel.

Originea reală e legată de ProTV


Povestea adevăratei „nașteri” a fasolei cu ciolan ca simbol al Zilei Naționale are legătură cu ProTV. Postul de televiziune și-a lansat prima emisie pe 1 decembrie 1995, folosind data pentru a se alinia festivităților naționale.

La un moment dat, postul a organizat ziua porților deschise. Mii de oameni au venit la evenimentul aniversar, iar televiziunea a trebuit să ofere rapid ceva de mâncare publicului. Soluția: Un cazan mare cu fasole cu ciolan.

O tradiție inventată de o multinațională, ca Moș Crăciun în roșu

Practic o multinațională a introdus fasolea „de 1 Decembrie” și așa a intrat în imaginarul colectiv, fiind preluată de televiziuni, de HoReCa și de diverse campanii comerciale.

Fenomenul nu este unic. Așa cum Coca-Cola a impus imaginea modernă a lui Moș Crăciun în manta roșie, tot o corporație media a popularizat „tradiția” fasolei cu ciolan.

Prompterițele sunt într-un elan creativ

De altfel, fenomenul este comercial, nu istoric: Restaurantele, hotelurile și organizatorii de evenimente au adoptat rapid ideea, pentru că este simplă, ieftină și ușor de comunicat. Nu ai nevoie de chef, de un mare bucătar, pentru a-ți pregăti o fasole cu ciolan, deci e totul foarte simplu.

Iar faptul că ziua de 1 Decembrie cade în post nu pare să încurce deloc această „tradiție recentă”. Chiar și atunci când există dezlegare la pește, nimeni nu ar oferi „fasole cu somon”, tocmai pentru că legătura dintre meniu și tradiție este, de fapt, inexistentă.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ziua Națională a României, în provincie, dincolo de parade și fast GALERIE FOTO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

1 decembrie
ziua nationala
pro tv
fasole cu ciolan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Iulia Scântei (CCR) a făcut paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze? Adevăratele surprize sunt în galeria foto
Publicat acum 49 minute
Răspunsul Ancăi Alexandrescu după ce a fost criticată pentru apropierea de PSD
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Confruntarea finală înainte de alegeri! Băluță, Hopincă, Negoiță și Piedone, împreună la DC Votez
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ciolacu acuză actuala putere: „Guvernează prin panică. Criza e creată artificial ca să pară salvatori”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Donald Trump, mesaj pentru Nicușor Dan: România joacă un rol esențial în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat pe 29 Noi 2025
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO/ ”Este bine așa” - ”I s-a explicat că e casa lui Allah”
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close