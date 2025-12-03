Brexit, un eșec economic: Raportul din SUA care indică deteriorarea economiei britanice

Brexit, prezentat ani la rând drept o șansă de relansare pentru Regatul Unit, este descris într-o nouă analiză din SUA drept un eșec economic cu efecte mult mai profunde decât se estimase inițial. Potrivit unui studiu recent al Biroului Național de Cercetare Economică, consecințele ieșirii din UE au împins economia britanică în jos cu până la 8% față de scenariul în care Marea Britanie ar fi rămas parte a blocului comunitar, scrie The Telegraph.

Brexitul, ignorat în discursul politic, dar prezent în cifre

Deși Brexit nu apare explicit în cel mai nou raport al Office for Budget Responsibility, fiind menționat doar fugitiv în sute de pagini, impactul său este vizibil în dinamica economică. Politicienii evită subiectul, iar singura voce care îl abordează direct rămâne cea a liderului liberal-democraților, Ed Davey. Partidul Laburist evită confruntarea din motive electorale: mulți dintre votanții pro-Brexit nu acceptă ideea că votul lor ar fi putut avea consecințe economice negative, mai ales când decizia a fost motivată de teme identitare, nu economice.

Actualul guvern preferă să închidă capitolul, dar încercarea de a evita discuțiile nu anulează realitatea evidențiată de tot mai multe studii: economia britanică continuă să resimtă efectele ieșirii din UE.

Cele mai dure concluzii de până acum

Cel mai recent raport al NBER, considerat printre cele mai severe, arată că investițiile ar fi cu 12–18% sub nivelul estimat, în timp ce ocuparea forței de muncă ar fi cu 3–4% mai mică, iar productivitatea ar fi afectată în aceeași măsură. Cercetătorii accentuează că principalul obstacol nu a fost doar comerțul, ci și incertitudinea prelungită, scăderea cererii interne, redirecționarea resurselor și costurile administrative generate de procesul de separare.

Chiar dacă pandemia și criza energetică au complicat totul, concluzia cercetării este clară: Brexit a venit cu un cost economic substanțial.

Datele arată că, deși economia Marii Britanii este cu 7,6% mai mare decât în 2016, performanța ar fi fost considerabil mai bună dacă nu ar fi ieșit din UE. Analizele la nivelul companiilor confirmă aceeași direcție: efectele negative ale Brexitului sunt vizibile la scară mică, nu doar în statisticile macro.

Beneficiile promise rămân doar posibilități

Susținătorii Brexit spun că oportunitățile pot apărea în viitor, de exemplu, prin reglementări mai flexibile în domenii precum tehnologia sau inteligența artificială. Însă, până acum, aceste perspective sunt doar teoretice.

În practică, problemele sunt mult mai tangibile. Coaliția eterogenă care a susținut ieșirea din UE, de la liberali pro-piață la protecționiști și militanți anti-imigrație, nu a obținut ceea ce și-a dorit: reglementările nu s-au redus, taxele sunt mai ridicate, iar imigrația a atins niveluri istorice, în ciuda promisiunilor de control.

Acordurile comerciale obținute după Brexit nu au generat câștigurile economice anunțate, iar guvernul însuși admite că impactul lor asupra creșterii economice este minim.

O „renaștere economică” care nu s-a materializat

La final, noul studiu din SUA confirmă ceea ce multe analize au sugerat deja: Brexit nu a produs redresarea promisă. Productivitatea rămâne scăzută, perspectivele de creștere sunt slabe, iar politicile actualului guvern, surprinzător de apropiate de modelul economic european, ilustrează o ironie amară: în încercarea de a se distanța de Europa, economia britanică ajunge din nou, treptat, în aceeași direcție.

