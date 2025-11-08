€ 5.0860
Data publicării: 16:52 08 Noi 2025

Criza identității britanice după Brexit: mândrie în declin și o societate tot mai divizată
Autor: Iulia Horovei

Criza identității britanice după Brexit: mândrie în declin și o societate tot mai divizată BREXIT. Sursa foto: Freepik
 

La aproape un deceniu de la referendumul pentru Brexit, britanicii se simt mai divizați și mai puțin mândri de țara lor, potrivit celui mai recent sondaj.

La aproape un deceniu de la votul pentru ieșirea din Uniunea Europeană, un nou sondaj arată că majoritatea britanicilor nu se mai simt mândri de Marea Britanie și cred că țara a devenit mai divizată ca niciodată, potrivit The Independent.

Sondajul arată un declin accentuat al sentimentului de unitate națională și o creștere a tensiunilor sociale legate de imigrație, identitate și de ritmul rapid al schimbărilor culturale care au marcat perioada de după Brexit, potrivit unei cercetări realizate de King’s College London și Ipsos.

Potrivit sondajului, doar 46% dintre britanici mai simt mândrie față de țara lor - o scădere semnificativă față de 56% în urmă cu cinci ani. În același timp, 84% dintre respondenți spun că percep Regatul Unit ca fiind profund divizat, comparativ cu 74% în 2020.

Este semnalată o „creștere alarmantă a sentimentului de dezbinare națională”, începută după Brexit și transformată în falii politice și culturale în jurul imigrației și al așa-numitelor „războaie culturale”, potrivit profesorului Bobby Duffy, director al Policy Institute de la King’s College London.

Britanicii, nostalgici după perioada dinaintea Brexitului

Odată cu redefinirea identității naționale post-Brexit, britanicii se arată tot mai nostalgici față de trecut: aproape jumătate (48%) spun că și-ar dori ca țara să fie „așa cum era înainte”, iar 50% cred că societatea se schimbă prea repede.

Această tendință apare în toate categoriile de vârstă, semnalând o neliniște profundă față de direcția în care se îndreaptă țara. În paralel, 86% dintre respondenți consideră că există tensiuni între imigranți și britanicii născuți în țară, o creștere accentuată față de anul precedent.

Sondajul mai arată că atitudinile față de drepturile persoanelor transgender s-au polarizat, iar termenul „woke” este perceput de aproape jumătate dintre britanici (48%) ca o insultă. 

Incertitudine și oboseală după Brexit și pandemia de COVID-19

Cercetătorii spun că aceste schimbări reflectă o societate marcată de incertitudine și oboseală după anii de dispute legate de Brexit și pandemia de COVID-19, în care tensiunile privind imigrația, identitatea și valorile naționale au devenit tot mai evidente.

„Percepțiile de dezacord politic și cultural sunt tot mai puternice”, în timp ce țara se confruntă cu nostalgia, ritmul rapid al schimbărilor și diviziuni tot mai adânci legate de imigrație și valori, arată Gideon Skinner, director la Ipsos.

Deși experții avertizează că nu toți britanicii se află la extremele dezbaterii, datele arată clar că Marea Britanie post-Brexit se confruntă cu o criză de identitate și coeziune socială, în care tot mai mulți cetățeni privesc trecutul cu dor și viitorul cu teamă.

