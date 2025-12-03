Donald Trump spune că va anula toate documentele semnate cu autopen-ul de Joe Biden, inclusiv grațierile

Donald Trump a afirmat marți că va anula toate documentele, inclusiv grațierile pe care predecesorul său, Joe Biden, le-a semnat folosind un dispozitiv de scriere automată, relatează Reuters. Mai mulți experți în drept s-au declarat însă sceptici.
Dispozitivul de scriere automată cunoscut ca autopen este folosit pentru a reproduce cu precizie semnătura unei persoane, de obicei pentru documente în volum mare sau ceremoniale, și a fost folosit ani la rând, în SUA, de președinți din amândouă principalele partide pentru a semna scrisori și proclamații; Trump și susținătorii săi au făcut o întreagă serie de afirmații nefondate conform cărora utilizarea dispozitivului de către Biden în calitate de președinte i-a invalidat acțiunile sau arată că nu era pe deplin conștient de aceste acțiuni. Nu se știe totodată dacă Biden a folosit dispozitivul de scriere automată pentru grațieri, menționează Reuters, preluat de Agerpres.
'Oricine a primit «Grațieri», «Comutări» sau orice alt Document Legal semnat astfel, vă rugăm să luați la cunoștință că respectivul document a fost reziliat complet și nu are niciun efect Juridic', a scris Trump pe Truth Social.
Experți juridici contactați de Reuters au fost sceptici.
'Nu s-a considerat niciodată că un președinte are capacitatea de a anula grațierile unui președinte anterior', a notat Mark Osler, profesor la Facultatea de Drept a Universității St. Thomas. 'Nu există absolut nicio bază constituțională sau legală' pentru ca Trump să anuleze grațierile din cauza utilizării unui autopen, a declarat și Bernadette Meyler, profesoară la Stanford Law School. Brian Kalt, profesor la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Michigan, a precizat la rândul lui că administrația va putea contesta validitatea unei grațieri doar în instanță.
Reprezentanții lui Biden nu au răspuns la o solicitare de comentarii.
Înainte de a părăsi funcția în ianuarie, Biden a acordat mai multe grațieri, inclusiv pentru membri ai familiei pe care dorea să îi protejeze de anchete motivate politic, și a comutat pedepse, inclusiv pentru infracțiuni non-violente legate de droguri.
Dar și Trump a acordat nu mai puțin de 70 de grațieri în primele 10 luni ale celui de-al doilea mandat și este pe cale să depășească cu mult numărul de grațieri acordate de predecesorii săi din secolul XXI, precizează Agerpres.
