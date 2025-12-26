€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun / video
Data publicării: 08:14 26 Dec 2025

Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun / video
Autor: Ioan-Radu Gava

regele charles Regele Charles al III-lea al Regatului Unit. Sursa foto: Agerpres
 

Regele Charles al III-lea laudă unitatea în diversitate în mesajul său de Crăciun.

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a subliniat importanţa unităţii în diversitate, joi, în mesajul său anual de Crăciun, în contextul în care comunităţi din întreaga lume se află sub presiunea războaielor şi a tensiunilor, transmit Reuters și Agerpres.

"Prin marea diversitate a comunităţilor noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului", a declarat Charles, în vârstă de 77 de ani, în al patrulea său mesaj anual televizat de la momentul la care a devenit monarh.

"Întâlnind oameni de diferite credinţe, mi se pare extrem de încurajator să aud cât de multe avem în comun, o dorinţă comună de pace şi un respect profund pentru tot ce înseamnă viaţă", a adăugat el.

Regele Charles a vorbit despre importanţa de a arăta bunătate faţă de oamenii aflaţi pe drum, tema "călătoriei" rezonând într-un moment de intensă îngrijorare publică cu privire la migraţie.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol

Regele Charles al III-lea, un susținător al Ucrainei

Mesajul său, transmis de la Westminster Abbey, unde au fost încoronaţi monarhii britanici de la William Cuceritorul, în 1066, vine la sfârşitul unui an marcat de tensiuni în familia regală.

Cuvintele regelui au fost urmate de un spectacol susţinut de un cor ucrainean în costume tradiţionale şi de Corul Operei Regale din Londra.

Regele Charles şi-a exprimat frecvent sprijinul pentru Ucraina şi l-a primit pe preşedintele Volodimir Zelenski la Castelul Windsor de trei ori în 2025, cel mai recent în octombrie.

Deşi este obligat prin constituţie să se ţină departe de lumea politicii, suveranul britanic s-a pronunţat în repetate rânduri cu privire la crizele globale, exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu conflictul Israel-Gaza şi declarându-se îndurerat după violenţele comise împotriva comunităţilor evreieşti, printre acestea numărându-se un atac la o sinagogă din nordul Angliei în octombrie şi împuşcăturile din această lună de pe plaja Bondi din Sydney, Australia.

Tratamentul de cancer al Regelui Charles va fi redus

În mesajul său televizat de Crăciun - o tradiţie care datează din 1932 - regele Charles i-a lăudat pe veteranii şi pe lucrătorii sanitari pentru curajul lor în faţa adversităţii, spunând că aceştia i-au oferit speranţă.

Într-un discurs cu multe referiri la povestea biblică a Crăciunului, regele Charles a amintit, de asemenea, vizita sa de stat la Vatican din octombrie, unde el şi papa Leon al XIV-lea s-au rugat împreună în cadrul primei slujbe religioase comune a unui monarh britanic şi a unui pontif catolic de la momentul la care Anglia s-a desprins de Roma, în 1534. Monarhul britanic este guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane.

La aproape doi ani după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer, fără a specifica natura acestuia, regele Charles a declarat luna aceasta că tratamentul său va putea fi redus începând cu anul viitor.

Nora sa, Kate, prinţesă de Wales, a anunţat în ianuarie, la scurt timp după ce a încheiat chimioterapia, în septembrie anul trecut, intrarea în remisie a cancerului cu care fusese diagnosticată, dezvăluiri rare pentru familia regală britanică.

Sănătatea nu a fost singura provocare pentru monarhia britanică în ultima vreme. Regele Charles i-a retras fratelui său mai mic, Andrew, titlurile de duce de York şi de prinţ, după o nouă analiză a legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Anul acesta a adus, însă, şi un moment rar de reconciliere - fiul cel mic al regelui Charles, prinţul Harry, a avut o întrevedere cu tatăl său, la ceai, în septembrie, prima lor întâlnire în aproape doi ani. Harry, care locuieşte în Statele Unite, a declarat ulterior că speră la o împăcare, adăugând că viaţa este "preţioasă" şi că nu ştie "cât timp mai are tatăl meu".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

regele charles
craciun
unitate in diversitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Moarte în cercul restrâns al lui Kim Jong-un. Apărea frecvent alături de liderul nord-coreean
Publicat acum 39 minute
SUA au atacat ISIS în Nigeria, la ordinul lui Trump. Lovitură lansată chiar de Crăciun
Publicat acum 56 minute
Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun / video
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Corneliu Ștefan: Sistemul medical din Dâmbovița, contracte pentru confort și siguranța pacienților
Publicat acum 1 ora si 34 minute
BANCUL ZILEI: Zgârcitul se însoară
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 18 ore si 37 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close