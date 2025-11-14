€ 5.0847
DCNews Stiri Internațional Regele Charles al III-lea a împlinit de 77 de ani. Cum a sărbătorit
Data publicării: 22:32 14 Noi 2025

Regele Charles al III-lea a împlinit de 77 de ani. Cum a sărbătorit
Autor: Doinița Manic

regele-charles_17251200 Regele Charles al III-lea. Sursa foto: Agerpres
 

Află în articol cum a sărbătorit Regele Charles al III-lea a împlinirea vârstei de 77 de ani.

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și-a marcat vineri, 14 noiembrie, cea de-a 77-a aniversare printr-o vizită în Țara Galilor, unde a continuat să-și îndeplinească atribuțiile publice, în ciuda luptei cu cancerul, relatează Agerpres, citând AFP.

În Londra, ziua sa de naștere a fost salutată prin tradiționalele 41 de salve de tun, însă monarhul a preferat să fie prezent în Țara Galilor, unde, alături de Regina Camilla, a participat la o recepție dedicată bicentenarului castelului Cyfarthfa – un simbol al istoriei locale – și a tăiat apoi panglica unei noi gări, în ciuda vremii ploioase.

Regele Charles al III-lea, mai activ ca niciodată

Programul încărcat de vineri a fost în ton cu ritmul ultimelor luni. De la anunțarea diagnosticului său, în februarie 2024, Charles a bifat un număr record de angajamente publice, cel mai mare de la urcarea sa pe tron în septembrie 2022, notează Daily Express.

Printre cele mai vizibile momente din acest an s-a numărat și vizita președintelui SUA, Donald Trump, primit cu fast la Castelul Windsor în septembrie – un gest diplomatic de anvergură, încurajat de premierul Keir Starmer, pentru consolidarea relației speciale dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Deși majoritatea deplasărilor sale au fost în interiorul Regatului Unit, suveranul a efectuat și câteva vizite externe. Însoțit de regină, a ajuns în Canada în luna mai, la Vatican în aprilie și din nou în octombrie, această din urmă vizită fiind remarcată printr-un moment rar: o rugăciune comună cu Papa Leon al XIV-lea.

