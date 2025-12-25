€ 5.0890
În ce țări este "interzis" Crăciunul și din ce motive
Data publicării: 10:09 25 Dec 2025

În ce țări este "interzis" Crăciunul și din ce motive
Autor: Dana Mihai

Craciun interzis -Freepik Craciun interzis -Freepik
 

Crăciunul nu este "interzis" oficial ca sărbătoare religioasă în majoritatea statelor lumii, dar este restricționat sau descurajat public.

Principalele motive pentru care nu se sărbătorește Crăciunul în aceste țări se află situația politică și religioasă.

Arabia Saudită

Crăciunul nu este recunoscut oficial. Orice simbol creștin (multi timp) a fost interzis în spațiul public. În ultimii ani, sub reformele prințului Mohammed bin Salman, regulile au fost parțial relaxate: 

  • magazinele pot vinde decorațiuni, dar nu există sărbătoare oficială și nu sunt permise manifestări religioase publice.

  • Creștinii pot sărbători doar în privat.

Citește și: Mesaje și felicitări de Crăciun: Cele mai frumoase urări GALERIE 2025

Afganistan

Crăciunul este complet interzis și orice manifestare creștină publică este considerată ilegală, iar creștinii își pot practica credința doar în clandestinitate, cu risc major.

Încălcarea regulilor poate duce la:

  • arestări

  • pedepse corporale

  • dispaariții

Coreea de Nord

Crăciunul este strict interzis, iar religia este suprimată. În locul Crăciunului este promovat cultul personalității familiei Kim.

Pe 24 decembrie se sărbătorește ziua de naștere a bunicii lui Kim Jong-Un, iar practicarea Crăciunului poate duce la lagăre de muncă și pedepse extreme.

Somalia

Autoritățile au interzis public sărbătorirea Crăciunului. Motivul principal este că aceasta este o sărbătoare creștină și contravine tradițiilor islamice. Nu sunt permise:

  • adunări

  • decorațiuni

  • petreceri publice

Brunei

Crăciunul este interzis în spațiul public. Creștinii pot sărbători doar în privat, fără a „expune” tradițiile altora.
Decorațiunile, colindele și mesajele de Crăciun în public sunt interzise.

Încălcarea regulilor poate fi sancționată conform legii Sharia, aplicată parțial în stat.

