Ce a făcut Bad Bunny în timp ce cânta Lady Gaga la Super Bowl

Bad Bunny a prezentat o lungă listă de vedete în timpul spectacolului său de la Super Bowl, dar se pare că i-a plăcut în mod special ceea ce Lady Gaga a adus în spectacolul de la pauză.

La jumătatea setului de 13 minute de la Levi's Stadium de duminică, 8 februarie, câștigătoarea a 16 premii Grammy a apărut alături de hitmakerul portorican.

Îmbrăcată într-o rochie albastră deschisă, cântăreața a interpretat o versiune salsa a piesei „Die With a Smile”, iar Bad Bunny a fost absolut încântat în culise.

MARCA a distribuit ceea ce părea a fi o înregistrare făcută de un fan în care artistul în vârstă de 31 de ani „se bucura de viață la maxim” dansând pe ritmul piesei înainte de a reveni pe scenă pentru a cânta alături de Gaga.

Bad Bunny - un mare fan Lady Gaga

Fanii s-au putut regăsi puțin în Bad Bunny prin felul în care „se distra pur și simplu”, în timp ce era în centrul atenției la unul dintre cele mai urmărite evenimente ale anului.

„Bad Bunny când Gaga a început Gaga să danseze salsa a dat tot ce a avut, fără rețineri”, a comentat cineva pe X.

„Asta e energia maximă de „Little Monster” (numele fanilor lui Gaga). Tipul trăiește cea mai tare viață de fan în culisele scenei”, a mai adăugat cineva.

Un altul a scris pe Twitter: „A uitat de setlist și a intrat în modul fanboy total. Așa sunt și eu când începe melodia mea preferată la eveniment”.

În timp ce un al treilea a adăugat: „Am ajuns să accept că el este doar un alt artist care își îndeplinește visul și un „Little Monster” care a reușit să ajungă pe aceeași scenă cu idolul lui”.

Alții au spus că este „absolut adorabil” și că sunt „foarte mândri de el”.

Primul artist care a cântat exclusiv în altă limbă la Super Bowl

Cântărețul, care a fost cel mai ascultat artist din lume pe Spotify în 2025, a devenit primul muzician care a cântat integral în spaniolă la spectacolul din pauza Super Bowl.

Chiar dacă nu a fost plătit pentru apariția sa, vedeta „MONACO” a dedicat întreaga sa prestație ideii de unitate.

La fel ca Lady Gaga, și Ricky Martin a făcut o apariție surpriză, alături de Pedro Pascal, Cardi B, Karol G și chiar Jessica Alba.

Totuși, nu toată lumea a apreciat acest gest, Jake Paul l-a numint „american fals” pe X, înainte de a-și clarifica declarația.

Nici Donald Trump nu a fost un fan al prestației lui Bad Bunny, numind-o „una dintre cele mai proaste din toate timpurile”.

Reacția negativă vine după mesajul puternic al cântărețului adresat Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) la premiile Grammy de acum o săptămână.

„Înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu, voi spune ICE out. Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri, suntem oameni și suntem americani”, a spus el după ce a ridicat premiul pentru albumul anului.