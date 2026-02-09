Evaziune de 2,5 milioane de euro, descoperită de ANAF la o firmă din Giurgiu care exploata agregate minerale

O firmă din Giurgiu care exploata agregate minerale ar fi prejudiciat statul cu 12,466 milioane de lei (aproximativ 2,5 milioane de euro), după ce nu ar fi plătit impozitul pe profit și TVA-ul. Descoperirea a fost făcută după o serie de verificări ale inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

A cui ar fi firma acuzată de evaziune de 2,5 milioane de euro

Potrivit surselor DC NEWS, ar fi vorba despre o firmă a familiei fostului baron PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău, una în care ar fi implicați atât tatăl, cât și fiul.

"Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor

minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei.

Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

VEZI ȘI: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și activități miniere fără licență. Extracție de agregate minerale - FOTO / VIDEO

Firma nu înregistra veniturile rezultate din comercializarea agregatelor minerale

Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.

Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența

contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:

6.157.211 lei TVA de plată;

5.185.020 lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

Nu aveau nici permis valabil pentru exploatarea agregatelor minerale

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate. În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii", se arată într-un comunicat al ANAF.