€ 5.0934
|
$ 4.2955
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2955
 
DCNews Stiri Se schimbă regulile creditelor, la insistențele Bruxelles-ului. Cum pot renunța românii la împrumut
Data actualizării: 15:15 09 Feb 2026 | Data publicării: 15:13 09 Feb 2026

Se schimbă regulile creditelor, la insistențele Bruxelles-ului. Cum pot renunța românii la împrumut
Autor: Roxana Neagu

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Comisia Europeană insistă să schimbe regulile privind acordarea creditelor pentru români. Proiectul se află pe masa Guvernului.

Guvernul ar urma să schimbe regulile privind acordarea creditelor de consum pentru români. Am fi mai protejați, la insistențele Comisiei Europene. Un aspect important este că vă puteți răzgândi. Dacă ați luat un credit de consum, puteți renunța la el în maximum două săptămâni de când l-ați contractat, odată ce Guvernul va adopta noile prevederi dictate de la Bruxelles. 

Este vorba despre o directivă europeană care protejează consumatorul, client al băncii. 

Noile măsuri reduc costurile ascunse, limitează penalizările şi oferă consumatorilor dreptul de a renunţa la un contract de credit. Băncile şi IFN-urile vor avea comisioane plafonate, vor fi limite maxime pentru ce pot percepe, pentru analiză sau administrare. Pentru consumatori, asta înseamnă mai puţine costuri ascunse. 

De asemenea, în proiectul pus în dezbatere publică de către Ministerul de Finanțe, băncile vor fi obligate să acorde păsuire clienților aflați în dificultate financiară, înainte de a-i executa silit. Instituțiile trebuie să propună întâi soluții precum refinanțarea creditului, prelungirea duratei de rambursare, amânarea plății ratelor, reducerea dobânzii sau chiar iertarea parțială a datoriei, în funcție de situația personală a consumatorului.

Acestea, dar și alte reguli ar urma să se aplice din toamna lui 2026. 



Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Publicat acum 6 ore si 39 minute
Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Publicat acum 7 ore si 9 minute
Ce înseamnă o intervenție de bypass modernă. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Publicat acum 7 ore si 27 minute
Atașamentul anxios. Radu Leca: De ce iubirea vine cu teamă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close