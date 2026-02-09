Se schimbă regulile creditelor, la insistențele Bruxelles-ului. Cum pot renunța românii la împrumut

Guvernul ar urma să schimbe regulile privind acordarea creditelor de consum pentru români. Am fi mai protejați, la insistențele Comisiei Europene. Un aspect important este că vă puteți răzgândi. Dacă ați luat un credit de consum, puteți renunța la el în maximum două săptămâni de când l-ați contractat, odată ce Guvernul va adopta noile prevederi dictate de la Bruxelles.

Este vorba despre o directivă europeană care protejează consumatorul, client al băncii.

Noile măsuri reduc costurile ascunse, limitează penalizările şi oferă consumatorilor dreptul de a renunţa la un contract de credit. Băncile şi IFN-urile vor avea comisioane plafonate, vor fi limite maxime pentru ce pot percepe, pentru analiză sau administrare. Pentru consumatori, asta înseamnă mai puţine costuri ascunse.

De asemenea, în proiectul pus în dezbatere publică de către Ministerul de Finanțe, băncile vor fi obligate să acorde păsuire clienților aflați în dificultate financiară, înainte de a-i executa silit. Instituțiile trebuie să propună întâi soluții precum refinanțarea creditului, prelungirea duratei de rambursare, amânarea plății ratelor, reducerea dobânzii sau chiar iertarea parțială a datoriei, în funcție de situația personală a consumatorului.

Acestea, dar și alte reguli ar urma să se aplice din toamna lui 2026.





