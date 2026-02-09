„Doamna de Fier” a Japoniei, victorie istorică la alegerile anticipate. Analistul Radu Georgescu: Ne afectează direct. Dobânzile vor crește în România

Coaliția condusă de premierul japonez Sanae Takaichi a obținut o victorie istorică, duminică, în alegerile parlamentare anticipate, deschizând calea pentru reducerile de impozite promise, care au speriat piețele financiare, și pentru cheltuielile militare menite să contracareze China, scrie Reuters.

Conservatoarea Takaichi, prima femeie lider a Japoniei, care spune că este inspirată de „Doamna de Fier” a Marii Britanii, Margaret Thatcher, a obținut 316 locuri din cele 465 din camera inferioară a parlamentului pentru Partidul Liberal Democrat, acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria partidului.

Împreună cu partenerul de coaliție, Partidul Inovației din Japonia, cunoscut ca „Ishin”, Takaichi controlează 352 de mandate, adică o supermajoritate de două treimi. Aceasta este crucială întrucât îi facilitează adoptarea măsurilor legislative dorite, întrucât supermajoritatea din camera inferioară a legislativului de la Tokyo poate depăși opoziția celei superioare, unde coaliția lui Takaichi nu deține majoritatea.

„Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politică - în special o schimbare majoră în politica economică și fiscală, precum și consolidarea politicii de securitate. Acestea sunt politici care au atras o mare opoziție... Dacă am primit sprijinul publicului, atunci trebuie cu adevărat să abordăm aceste probleme cu toată puterea noastră”, a declarat Takaichi într-un interviu televizat, pe măsură ce se anunțau rezultatele alegerilor.

Premierul japonez a convocat aceste alegeri anticipate pentru a-și testa popularitatea. Imediat după aflarea rezultatelor de la exit-poll-uri, Sanae Takaichi a transmis mulțumiri președintelui american Donald Trump.

„Îi sunt sincer recunoscătoare președintelui Donald J. Trump pentru cuvintele sale calde. Aștept cu nerăbdare să vizitez Casa Albă în această primăvară și să continuăm să colaborăm pentru a consolida și mai mult alianța dintre Japonia și Statele Unite. Alianța și prietenia noastră cu Statele Unite ale Americii se bazează pe o încredere profundă și o cooperare strânsă și puternică. Potențialul alianței noastre este NELIMITAT. Trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că alianța noastră continuă să aducă pace și prosperitate celor două națiuni ale noastre și nu numai”, a scris pe X premierul japonez.

Analistul financiar Radu Georgescu: Ne va afecta direct

Analistul financiar Radu Georgescu avertizase, ieri, 8 februarie, că rezultatul alegerilor din Japonia ne va afecta în mod direct. Potrivit acestuia, victoria „Doamnei de Fier” a Japoniei și măsurile fiscale pe care vrea să le implementeze vor duce la creșterea dobânzilor.

"Pe planeta Pământ se întâmplă un eveniment foarte important. Chiar daca ai zero interes, te vă afecta direct. Chiar daca ești la mall, chiar daca te uiți pe Netflix sau te pregătești de meciul lui Liverpool, acest eveniment va modifica foarte mult cum funcționează economia mondială.

Nu stiu dacă știi, azi sunt alegeri în Japonia. Se pare că Sanae Takaichi va câștiga detașat alegerile. Această tipă este o figură. Vrea să elimine TVA-ul pentru combustibil și alimente! Vrea să ajute populația să treacă peste situația economica mai grea! Guvernul României a ajutat populația, crescând TVA-ul. Dar ce știe tipa asta? Doar a terminat una dintre cele mai importante facultăți economice din Japonia.

"Toate dobânzile vor crește, inclusiv în România"

De asemenea, tipa asta vrea să ajute companiile japoneze cu un ajutor de 160 miliarde de dolari. Ce înseamnă acest lucru? Masurile economice din Japonia vor pune o presiune imensa pe dolar deoarece japonezii nu mai au niciun interes să cumpere titluri de stat americane. Japonezii vor cumpără titluri de stat emise de Japonia. Probabil că știi că Japonia este banca pe planeta Pământ.

De asemenea, înseamnă că toate dobânzile vor crește pe planeta Pământ. Inclusiv în Romania, inclusiv pentru Guvernul României. Foarte probabil vom vedea iar creșteri importante ale aurului și argintului. Posibil Bitcoin să crească și el", a scris, analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin, ieri, 8 februarie.





