Scandalul Epstein: Keir Starmer, forțat să demisioneze / Replică din Downing Street

Liderul Partidului Laburist scoţian, Anas Sarwar, i-a cerut luni prim-ministrului britanic Keir Starmer să demisioneze din cauza scandalului Epstein-Mandelson, un apel care fragilizează şi mai mult poziţia premierului, transmit AFP și Agerpres.

Sarwar a folosit o conferinţă de presă pentru a cere demisia lui Starmer în urma scandalului din jurul numirii lui Peter Mandelson în postul de ambasador în SUA, în pofida faptului că legăturile acestuia cu Jeffery Epstein erau cunoscute.

'Trebuie pus capăt acestui subiect de distragere, conducerea din Downing Street trebuie să se schimbe', a declarat Sarwar, cu trei luni înaintea unor alegeri locale la care Partidul Laburist este dat perdant.

CITEȘTE ȘI - Jeffrey Epstein plănuia să trăiască 150 de ani. Epstein și-a făcut teste genetice care să-i regenereze corpul

Keir Starmer, forțat să demisioneze / Replică din Downing Street

După demisiile şefului său de cabinet şi directorului său de comunicare, Keir Starmer, la putere din iulie 2024, exclusese, prin purtătorul său de cuvânt, cu câteva ore mai devreme o demisie, insistând că rămâne 'concentrat pe munca sa'.

Starmer are 'un mandat clar de cinci ani din partea poporului britanic pentru a aduce schimbarea, şi acesta este ceea ce va face', a spus un purtător de cuvânt din Downing Street.

La rândul lor, vicepremierul David Lammy şi ministrul pentru locuinţe, Steve Reed, şi-au declarat public, luni, sprijinul pentru Starmer, după luarea de poziţie a liderului laburist scoţian.

'Nu ar trebui să lăsăm nimic să ne distragă de la misiunea noastră de a schimba Marea Britanie, iar noi îl sprijinim pe prim-ministru în a face acest lucru', a spus Lammy pe platforma X.

Mesajul a fost reiterat de ministrul Reed, care a afirmat că 'trebuie să menţinem cursul', şi a amintit că Starmer a condus partidul la victorie în 2024.