Ministerul Finanţelor: România trece una dintre cele mai dificile etape ale aderării la OCDE pe zona fiscală
Data actualizării: 18:41 09 Feb 2026 | Data publicării: 18:41 09 Feb 2026

Ministerul Finanţelor: România trece una dintre cele mai dificile etape ale aderării la OCDE pe zona fiscală
Autor: Alexandra Curtache

hands-waving-flags-romania_53876-25326_01657600 freepik.com

Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat Avizul Formal în urma evaluării României în cadrul procesului de aderare la Organizaţie, fapt care confirmă alinierea politicilor şi practicilor fiscale naţionale la cele mai bune standarde şi practici ale organizaţiei, a anunţat luni Ministerul Finanţelor.

„Adoptarea Avizului Formal confirmă angajamentul ferm şi capacitatea instituţională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competenţă a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum şi alinierea politicilor şi practicilor fiscale naţionale la cele mai bune standarde şi practici ale OCDE.

Avizul Formal adoptat de Comitetul pentru Afaceri Fiscale reprezintă unul dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE, prin prisma complexităţii tehnice şi a standardelor ridicate aplicate în evaluare. Adoptarea Avizului Formal pentru România în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale s-a bazat pe evaluări pozitive obţinute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, realizate în raport cu principiile-cheie de aderare", se arată în comunicatul MF.

Zece evaluări tehnice finalizate cu rezultate pozitive

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE şi care a presupus parcurgerea şi finalizarea a zece evaluări tehnice la nivelul grupurilor sale subsidiare.

Obţinerea avizului a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări, într-un proces exigent de peer review, cu standarde uniforme aplicate tuturor statelor membre OCDE, susţine sursa citată.

Reforme legislative şi cooperare strânsă cu ANAF

„Rezultatul pozitiv obţinut reflectă eforturile susţinute ale Ministerului Finanţelor, realizate în strânsă cooperare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru adaptarea cadrului legislativ şi instituţional în materie fiscală la standardele OCDE. În acest sens, un rol esenţial l-a avut promovarea şi adoptarea unor reforme legislative, printre care Ordonanţa Guvernului nr. 11/2025, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu impact asupra procedurilor amiabile şi regimului preţurilor de transfer, precum şi demersuri pe plan operaţional de consolidare a procedurile interne.

Adoptarea Avizului Formal în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale confirmă determinarea şi angajamentul ferm al Ministerului Finanţelor în procesul de aderare la OCDE şi reprezintă un pas esenţial în consolidarea credibilităţii şi convergenţei sistemului fiscal românesc cu standardele internaţionale", se mai arată în document.

2026, posibil anul aderării oficiale la OCDE

Potrivit MF, adoptarea acestui aviz reprezintă o validare importantă şi din perspectivă operaţională, confirmând faptul că practicile aplicate de Ministerul Finanţelor şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt aliniate standardelor OECD, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea procedurilor amiabile.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, la începutul acestui an, că România este pregătită ca 2026 să fie anul aderării sale oficiale la OCDE.

Procesul de aderare a României la OCDE a fost lansat oficial în ianuarie 2022, iar Foaia de Parcurs a României a fost adoptată în iunie 2022, stabilind etapele şi domeniile supuse evaluărilor tehnice.

