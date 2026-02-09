Concediat după ce a adormit la birou, un bărbat a câștigat în instanță toate salariile restante și compensații

Un bărbat din Italia, concediat de la o companie de reciclare pentru că a adormit la birou a primit toate salariile restante și compensații, după ce o instanță a stabilit că fusese dat afară pe nedrept, scrie The Telegraph.

Francesco Rucci a fost concediat în mai 2023, după ce a fost fotografiat cu ochii închiși și capul ușor plecat, un comportament despre care angajatorul a spus că echivalează cu dormitul la locul de muncă și că reprezintă „un risc pentru siguranță”. Italianul era angajat la Ecologistic - o companie care reciclează plasticul pentru a face lăzi pentru fructe și legume.

Cum explică bărbatul faptul că a adormit la birou

Bărbatul a negat orice abatere și a contestat concedierea, spunând că suferă de insomnie.

„Îmi amintesc perfect ziua în care am amețit, am închis ochii timp de aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au concediat”, a povestit acesta.

Curtea de apel din Taranto, un oraș de coastă din sudul Italiei, a decis că măsura angajatorului a fost „nedreaptă” și un „act ilegitim”, constatând că nu a existat „nicio încălcare semnificativă” care să justifice cea mai severă sancțiune disciplinară.

Angajatorul, obligat să-i plătească bărbatului toate salariile restante și compensații

Judecătorii au condamnat firma la reangajarea bărbatului, care lucrase în cadrul companiei din anul 2016, și la plata tuturor salariilor restante, inclusiv a plății compensatorii.

Instanța a aflat că, înainte de concediere, bărbatul fusese pus să muncească într-un spațiu de lucru unde petrecea perioade lungi de timp fără prea multe lucruri de făcut, în urma unor dezacorduri cu conducerea privind practicile de la locul de muncă.

Noul rol i-a fost descris ca o promovare, dar fără nicio creștere salarială sau noi responsabilități. El a descris slujba ca fiind „o izolare impusă... unde timpul nu trecea niciodată”.

De la biroul său, a spus el, putea vedea „doar un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă cameră prin ferestrele de sticlă”, rămânând acolo „12 ore pe zi”, „fără conexiune la internet nici măcar pentru a trece timpul”.

El a spus că a fost lăsat într-o stare de „inactivitate totală și umilință profesională”, ulterior îndeplinind „sarcini marginale și degradante”.

După ce a fost concediat, bărbatul a dus o bătălie juridică de aproape 3 ani



În timpul bătăliei juridice de aproape trei ani, domnul Rucci a spus că a suferit „o cădere emoțională” și „a încetat să mai doarmă”.

„Noaptea, trebuia să iau pastile fără de care nu puteam dormi... Mă uitam la copiii mei și mă simțeam atât de vinovat”, a spus bărbatul.

Familia, a adăugat el, a trebuit să se limiteze la un singur venit, soția sa acceptând ulterior un loc de muncă cu jumătate de normă. În fața instanței, bărbatul s-a plâns și că nu a avut parte de un sindicat care să-i apere drepturile în acest caz.