Profesorii cer revenirea la norma de 18 ore la clasă pe săptămână. Bolojan, răspuns

„Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este în prezent în România, reprezintă un minim la nivel european. În Germania, norma este de 24 de ore.

Trebuie să fim realiști atunci când generăm așteptări. Acea măsură a fost una de corecție generală. În acest an, trebuie să stabilizăm învățământul și să alocăm toate resursele necesare, în condițiile în care știm că nu putem crește bugetele substanțial de la un an la altul. Aceasta este realitatea, indiferent ce guvern sau ce coaliție va veni, pentru că există constrângeri bugetare”, a zis Ilie Bolojan la Digi 24.

În ceea ce privește nominalizarea unui ministru al Educației, aceasta va fi făcută în perioada imediat următoare, în decurs de câteva săptămâni. Ministrul va fi susținut de Partidul Național Liberal. Există mai multe nume în discuție, a zis Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că ideea că nimeni nu vrea să fie ministru al Educației nu este corectă, însă trebuie să ținem cont că anul trecut a fost unul dificil pentru fostul ministru. Daniel David a fost nevoit să gestioneze o creștere a normei didactice, deloc populară în rândul profesorilor.

„Atunci când ai o carieră construită în ani de muncă, poți risca să o afectezi într-un timp foarte scurt ocupând o funcție extrem de expusă”, a mai zis Ilie Bolojan.

