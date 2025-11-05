€ 5.0851
Data publicării: 17:26 05 Noi 2025

Complexul educațional Laude-Reut, două absolvente incluse Forbes Romania30 under 30
Autor: D.C.

Andrada Pantelimon, absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut e, a fost inclusă în Forbes România 30 Under 30 – Honourable Mention 2025, o distincție care onorează tinerii cu realizări de excepție în domeniile lor.

Andrada Pantelimon devine astfel a doua absolventă Laude-Reut inclusă în Forbes 30 Under 30, după performanța remarcabilă a Briannei-Alexandra Stan, distinsă în ediția 2023.

Parte dintr-o generație Laude-Reut definită prin excelență, curaj și dorința de a schimba lumea, Andrada și-a continuat drumul academic la Dartmouth College (SUA) – una dintre cele mai prestigioase universități americane – iar astăzi activează ca analist la Rose Rock Bridge (RRB), un important incubator de deep tech din Statele Unite. În această poziție, coordonează proiecte inovatoare și sprijină tineri antreprenori și cercetători cu viziune globală.

Recunoașterea sa în Forbes 30 Under 30 confirmă nu doar valoarea personală, ci și forța unei comunități educaționale care a crescut-o — o familie unită de aceleași principii: respect, perseverență, spirit critic și dorința de a construi o lume mai bună.

Brianna-Alexandra Stan a condus echipa României la Olimpiada de Robotică

La rândul ei, Brianna-Alexandra Stan, absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut și, în prezent, studentă la prestigioasa Universitate Yale (SUA), parte din renumitul club Ivy League, a fost inclusă în Forbes România 30 Under 30 – Ediția 2023.

A condus Echipa de Robotică a României către Locul I la Olimpiada Mondială de Robotică – First Global Challenge 2021, a fondat platforma educațională AI4Future Project, care introduce elevii în lumea tehnologiilor emergente prin ateliere, tabere de vară și cluburi de programare, și a devenit prima româncă distinsă cu premiul Dean’s Award for Academic Excellence.

„Fiecare reușită a unui elev sau absolvent Laude-Reut este o bucurie comună și o dovadă că educația cu suflet și viziune își lasă amprenta asupra lumii. Suntem profund mândri de Andrada și Brianna – două tinere care duc mai departe valorile familiei Laude-Reut: leadership, inovație și viziune globală”, a spus  Tova Ben-Nun Cherbis, Președinta și Fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut.

