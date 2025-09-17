Cum poate educația să transforme România într-un hub al inovației? Senatorul Irineu Darău propune reforme mari în ministere

Dezbaterea privind legătura dintre educație și inovație revine în prim-plan. Senatorul USR Irineu Darău, președintele Comisiei pentru Educație din Senatul României, a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu la DCNews și a propus o soluție strategică pentru dezvoltarea inovației și cercetării în România, un domeniu în care țara noastră încă rămâne în urma aliaților săi europeni.

Darău subliniază importanța corelării dintre educație și inovație și pledează pentru o reorganizare a ministerelor și instituțiilor statului, menită să sprijine atât mediul preuniversitar, cât și pe cel universitar, în categorii bine definite. Scopul este crearea unui ecosistem în care România să nu mai genereze doar „unicorni” ai inovației – cazuri excepționale – pentru ca, mai târziu, să piardă mințile creative în favoarea finanțărilor externe.

Irineu Darău: Poate nu ar strica, de fapt, o reorganizare

“Ceea ce aș spune despre inovare și despre capacitatea de inovare este că, totuși, contează foarte mult și educația formală. Într-adevăr, slavă Domnului, vin inovatori din toate zonele societății, dar eu cred că undeva, în zona universităților, ar fi foarte bine să reușim să încurajăm și să finanțăm creuzete de inovare din care, în timp, să avem și startup-uri care să crească accelerat și să nu mai avem doar unul sau doi unicorni. Au generat cumva niște români inovații fantastice, porniți din România, dar deja, când au ajuns la acel nivel, erau în afara țării. Erau finanțați deja de afară și beneficiau de niște facilități din alte state.

Cred că încă suntem departe. Chiar mă întrebam, într-o zi, apropo de educație, dacă, de fapt, nu ar fi mai bine să ajungem la o abordare puțin diferită pe ce înseamnă Ministerul Învățământului, adică să separăm puțin sectorul preuniversitar, incluzând și antepreșcolar și preșcolar, familia, cu toate măsurile de protecție socială necesare ei pentru a asigura un mediu propice pentru creșterea și învățarea minorilor, și apoi sectorul acesta de 18-35 de ani. Știți că există un concept european, Needs 35, pentru oamenii care își găsesc cu greu servicii. Apoi să acoperim partea de învățământ superior, cercetare și, aș spune eu, tineret activ, cei cu preocupare pe piața muncii. Poate nu ar strica, de fapt, o reorganizare.

Astăzi, la Ministerul Muncii, pentru că sunt și în Comisia pentru Muncă, Protecție Socială și Familie, iar acolo, în minister, sunt mult prea multe lucruri. E foarte greu să spui care sunt beneficiarii acelui domeniu: pensionarii, angajații la stat, tinerii, șomerii etc. Aș merge mai mult pe astfel de sectoare de beneficiari, în funcție de vârstă și preocupările comune. Până la urmă, scopul învățământului superior și al formării continue, în special până la vârsta de 35 de ani, este să avem oameni activi în economie, inclusiv antreprenori, și să avem șomaj minim spre zero. Aici cred că ne împărțim artificial sau eronat între ministere diferite”, a explicat senatorul USR Irineu Darău.

