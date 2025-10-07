Profesorul Sorin Ivan a ridicat problema perspectivelor pe care le are un absolvent de matematică sau fizică, în condițiile în care un debutant în învățământ câștigă aproximativ 3.700–4.000 de lei, în timp ce în privat, în IT sau alte domenii, veniturile sunt mult mai mari.

„Ce perspectivă are un absolvent? Un absolvent foarte bun la matematică sau la fizică, unde, apropo, există o criză mare de titulari, poate alege să intre în învățământ, unde salariul de început este de aproximativ 3.700-4.000 lei, sau să meargă în privat, în IT ori alt domeniu, unde câștigă mult mai bine”, a întrebat-o profesorul Sorin Ivan pe Natalia Intotero.

„Aici va trebui să facem front comun. În București, dar și în alte municipii reședință de județ din țară, este o dificultate pentru un tânăr absolvent, cu salariul acesta, să se prezinte decent în fața clasei, să impună respect, să beneficieze de cursuri de pregătire. De multe ori, materialul didactic și perfecționarea sunt plătite din resurse proprii.

Este o mare dificultate pentru cadrele didactice să-și desfășoare activitatea, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Elevii pentru care profesorii muncesc vin adesea mai bine îmbrăcați și cu posibilități materiale mai mari decât profesorii lor. Orice tânăr absolvent își dorește o familie, un salariu decent, o perspectivă de creștere. Astăzi, ne confruntăm cu această dificultate”, a zis Natalia Intotero.

„Aceasta e drama: Veniturile din educație nu sunt atractive. Statul român trebuie să investească în capitalul uman: Salarii decente, cursuri de perfecționare adaptate la evoluția rapidă a societății.

Cred că ar fi bine să existe și o salarizare diferențiată pentru cadrele didactice, pentru a stimula performanța. Eu sunt una dintre persoanele care susțin păstrarea titularizării, chiar dacă au existat voci care au spus că ar trebui desființată. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă s-ar desființa, în condițiile în care cei mai buni deja nu sunt atrași spre educație pentru că nu sunt plătiți la justa valoare.

Mai sunt și profesori foarte bine pregătiți care acceptă să muncească pentru salarii mai mici, din pasiune. Dar orice tânăr își dorește independență, o locuință. Fără stabilitate, băncile nu le dau credite. De aceea, titularizarea trebuie păstrată, dar cu criterii de evaluare mai stricte, inclusiv posibilitatea desfacerii contractului pentru acele puține cazuri în care profesorii nu își fac treaba”, a mai zis Natalia Intotero la DC Edu în cadrul emisiunii DC Edu.