Data actualizării: 11:01 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:01 29 Sep 2025

EXCLUSIV Performanță de excepție: George Dumbravă, studentul cu nota 10 la admiterea la Medicină / video
Autor: Anca Murgoci

dumbrava george medicina
 

George Dumbravă, tânărul care a intrat cu nota maximă la Facultatea de Medicină, devine deja un exemplu pentru colegii săi și pentru generațiile care se pregătesc să-i calce pe urme.

Reușita lui arată nu doar muncă intensă, ci și o abordare matură a procesului de învățare.

„Nu a fost un examen de memorie. Examenul s-a bazat foarte mult pe competențele noastre de a înțelege informațiile și de a le lega între capitole. Chiar dacă anumite grile nu păreau din materia de manual, trebuia să facem conexiuni, să interpretăm desene și să înțelegem concepte de biologie”, a explicat el pentru DC News.

Pentru George Dumbravă, medicina nu este doar o carieră, ci o misiune. Încă nu a decis ce specializare va urma la rezidențiat, dar este atras de chirurgia cardiacă.

„Este periculos, dar este frumos să vezi că poți salva pacienți care au ajuns în stare foarte gravă la tine”, spune cu emoție tânărul medic în devenire.

Într-o lume în care tehnologia avansează rapid, inclusiv în domeniul sănătății, George Dumbravă rămâne realist și deschis la schimbare. Despre rolul inteligenței artificiale în medicină, el crede că: „Probabil anumite specializări le va ajuta sau chiar le va înlocui complet, la cum evoluează situația. Unele ramuri probabil vor fi înlocuite total”.

Reușita sa nu este doar o victorie personală, ci și un mesaj de speranță: Cu pasiune, muncă și curaj, performanța este posibilă chiar și într-un domeniu extrem de competitiv.

George Dumbravă arată că medicina are viitor și că noua generație de medici vine pregătită nu doar cu cunoștințe, ci și cu viziune.

Luni, 29 septembrie, în Amfiteatrul „George Emil Palade” din incinta Palatului Facultății de Medicină din Capitală a avut loc deschiderea oficială a noului an universitar 2025-2026, eveniment emblematic care a reunit la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 14.500 de studenți. Dintre aceștia, 2.449 au trecut, pentru prima oară, pragul celei mai vechi și mai titrate instituții de învățământ superior medical românesc.

Noua generație de studenți mediciniști a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va purta simbolic, pe tot parcursul anilor de studii de licență, numele reputatului medic, Prof. Univ. Dr. Agrippa Ionescu, fondatorul școlii românești de chirurgie plastică și reparatorie, de la nașterea căruia se vor împlini, în luna noiembrie a acestui an, 100 de ani.

Iată imagini:

@rodcnews 14.500 de studenți încep anul universitar 2025-2026 la UMF „Carol Davila” din Bucureşti #umf #medicina #studenti #anuniversitar ♬ sunet original - DC News

