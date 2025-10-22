€ 5.0832
Data publicării: 08:25 22 Oct 2025

EXCLUSIV Monica Anisie mărturisește în direct: A fost cea mai grea perioadă din viața mea
Autor: Tiberiu Vasile

Monica Anisie mărturisește în direct A fost cea mai grea perioadă din viața mea Sursa Foto: Agerpres
 

Fostul ministru al Educației, prof. Monica Anisie, a povestit, în exclusivitate, pentru DC News, despre cea mai grea perioadă din viața sa.

Prof. Monica Anisie, senatoare și fost ministru al Educației și Cercetării, a fost invitată de prof. univ. dr. Sorin Ivan în emisiunea „DC Edu”, difuzată pe DCNews și DCNewsTV. În cadrul interviului, ea a discutat despre criza personalului didactic și efectele măsurilor de austeritate aplicate în sistemul educațional. Totuși, cel mai captivant moment a fost analiza mandatului său la Ministerul Educației. Într-o perioadă extrem de tulbure pentru România și întreaga lume, Monica Anisie a relatat provocările cu care s-a confruntat pe timpul pandemiei, oferind un comentariu esențial despre trecutul recent pe care nu avem voie să-l uităm. Fostul ministru al educației a definit momentul ca "cea mai grea perioadă din viața mea".

"A fost o perioadă de criză, de criză pandemică, iar nimeni nu știa cu certitudine ce anume trebuia făcut"

“A fost o perioadă foarte grea. Poate cea mai grea din viața mea. Am avut în acel timp, pot să spun, o frământare interioară în ceea ce privește modul în care aș putea face bine oamenilor. Așa cum am zis, a fost o perioadă de criză, de criză pandemică, iar nimeni nu știa cu certitudine ce anume trebuia făcut, cu atât mai mult în ceea ce privește educația. Am luat, spun eu, o măsură foarte bună, și anume ca educația să continue. Fie că a fost cu măști sau cu toate mijloacele de protecție, educația trebuia să continue. M-am sfătuit în acea perioadă cu miniștrii Sănătății, pentru că au fost doi în perioada respectivă. Din partea lor am primit sprijin în așa fel încât să luăm măsurile de protecție, pe de o parte, dar și măsurile pentru continuarea educației.

”Pur și simplu nu se putea altfel”

Nu a fost ușor. Știți foarte bine că în acea perioadă toată lumea spunea: ‘nu vrem să mergem la școală, nu vrem să dăm examenele naționale’ și așa mai departe. Alții chiar negau existența unui virus. Eu m-am gândit atunci la ce este cel mai bine pentru copii. Am pus în prim-plan copilul și continuarea educației lui. Continuarea educației lui am făcut-o într-un mod în care, de altfel, și alte state au procedat. Acea școală online, despre care s-a tot vorbit, a fost, zic eu, bună pentru depășirea acelei situații imprevizibile. Pur și simplu nu se putea altfel. Ne-am uitat și noi să vedem ce au făcut celelalte state și am luat măsura.

S-a spus în acea perioadă că trebuie să înghețăm anul școlar. Anul școlar era deja spre final. Mai aveam trei luni de zile și se încheia. Cum să iau o astfel de măsură? Cum să fi înghețat anul școlar? Să dau peste cap tot procesul? Păi ar fi fost niște complicații enorme. Nu era măsura cea mai bună. S-a dovedit în timp că ceea ce am făcut atunci a fost bine.

După aceea, viețile noastre au continuat. Eu, în acea perioadă, tocmai pentru a le arăta colegilor mei că sunt solidară cu ei, și eu am predat online elevilor mei de la școală, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Ba, mai mult, pot să vă spun că și eu am învățat foarte multe lucruri de la ei”, a explicat fostul ministru al Educației, prof. Monica Anisie.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 


 

monica anisie
direct
cea mai grea perioada
pandemie
educatie
dc news
