”Atenție, imagini cu impact emoțional”: Protecția aceasta nu există. Risc major pentru copii/ Nu pot să o blochez

În cadrul dezbaterii DC News și DC News TV, din proiectul „Navigând în siguranță: Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!”, derulat în școli din toată țara de Asociația Joc Responsabil, s-a discutat despre mai multe subiecte interesante, printre care și cum pot fi protejați copiii și adolescenții de scene/imagini nepotrivite.

"În media, sunt mesaje precum: Atenție, urmează scene care pot crea emoții prea mari! În acest sens, de exemplu, pe vremuri, înainte să iei carnetul de șofer, erai obligat să vizionezi un film cu accidente, neblurat, tocmai ca să vezi, constați consecințele unui șofat agresiv. Acum, copiii sunt, din acest punct de vedere, supraprotejați pe site-urile, pe fluxul informațional, să spunem legitim, clasic", a deschis subiectul jurnalistul Val Vâlcu.

"Dar la televizor nu știu cât se uită adolescenții. Cred că au ei canalele lor, în care protecția aceasta nu există. Sunt expuși la lucruri pe care le înțeleg foarte bine, dar poate nu își dau seama de gravitatea a ceea ce văd. O iau ca o ușurință, însă știu destul de multe lucruri", a spus Ovidiu Iosif, Director Executiv al Asociației Joc Responsabil.

"Cel mai violent spectacol de televiziune este desenul animat Tom & Jerry. La fiecare 10 secunde unul explodează, altul este turtit cu un concasor", a completat Val Vâlcu.

"Cred că ideea că putem să îi protejăm sau să ne protejăm noi înșine, ca adulți, de expunerea la lucruri violente, nepotrivite, este ceva utopic sau să ne protejăm strict că apare acolo un avertisment PG-13, cum sunt codurile în televiziune. Pentru mine, revenirea va fi tot către aceeași direcție, respectiv educație. Din educație vine adevărata protecție. Eu am o fiică de 2 ani și mă gândesc foarte intens cum o să procedez în educația ei.

"Iau campania educațională din acest proiect și o aduc la nivel micro, în casa mea"

Nu pot să blochez, să interzic să se uite la Tom & Jerry sau la ce este popular acum, fetițele Powerpuff, care tot cu bătăi sunt, chiar și în desenele cu supereroi există violență, ci pot să fac eu personal, la mine acasă, o campanie educațională. Iau campania educațională din acest proiect și o aduc la nivel micro, în casa mea. Cred că asta ar putea să facă toți părinții, indiferent dacă au acces la acest proiect sau nu.

Să ia informațiile, care sunt publice și să le aplice la ei acasă, să își educe copiii, despre ce înseamnă, precum ați spus cu filmulețul despre accidente și urmările cu privire la un condus imprudent. Trebuie să vezi asta și să înțelegi ce stă în spatele acestor lucruri.

Îmi arăți imaginea grafică cu un membru rupt, în urma unui accident, și îmi explici cum s-a ajuns aici Poate nu ai fost atent, poate ai avut telefonul în mână, poate ai consumat substanțe interzise înainte să conduci... Aceasta este protecția! Doar educația, de la firul ierbii, poate să ne protejeze atât pe noi, ca adulți, cât și pe ei ca copii", a subliniat Flavia Guez-Merlan, expert în analiză comportamentală, în cadrul dezbaterii speciale marca Asociația Joc Responsabil, moderată de Val Vâlcu, de la DC News și DC News TV.

