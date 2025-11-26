CTP, anunț surpriză: Fiul său lansează primul joc istoric românesc complex după 50 de ani - „Secolul Fanariot”

Acesta lansează un boardgame istoric românesc, intitulat „Secolul Fanariot”. Proiectul este realizat după mai bine de zece ani în care tânărul a urmat studii universitare și a lucrat în domeniu.

„Secolul Fanariot” este primul joc de societate românesc cu tematică istorică și complexitate ridicată după celebrul „Dacii și romanii”, produs în anii ’70 de Mircea Ivanciu.

Jocul beneficiază de consultanța istoricului Tudor Dinu, specialist în perioada fanariotă, iar grafica și coloristica sunt realizate de artista Miruna Șmit, fiind apreciate de CTP drept „absolut remarcabile”.

Totul despre joc

„Secolul Fanariot. Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat bac-ul din a treia încercare. Iată însă că, după mai bine de 10 ani, în care a făcut și o facultate, mezinul este video games designer. Creator de jocuri. Ultima lui realizare este un boardgame, un joc fizic, o cutie cu piese, pentru a fi jucat pe masă de 3 sau 4 persoane. Se numește Secolul Fanariot. După „Dacii și romanii”, produs de Mircea Ivanciu în anii ’70, Secolul Fanariot este primul joc istoric românesc de complexitate ridicată. Această perioadă, puțin cunoscută la nivel popular, a fost cercetată și pusă în valoare cu consultanța istoricului Tudor Dinu. Grafica de epocă și coloristica, absolut remarcabile, îi aparțin artistei Miruna Șmit.



În joc găsim Moldova și Țara Românească, încercând să reziste între Imperiul Rus și Imperiul Otoman. Mecanismul jocului mi se pare pasionant; cu această ocazie putem afla ce-i acela dragoman, ce înseamnă propășire, vremuire, pământenire, devlet, a se izîni. Interesant este că tactica e gândită realist – principiul Imperiului Rus este să nu facă niciun pas înapoi, în timp ce otomanii sunt mereu în defensivă.



Ce trebuie să facă Țările Române ca să câștige – o să vedeți, dacă contribuiți la campania de pe site-ul firmei Dar cu Zar, firma fondată de fiul meu în scopul creației jocurilor de societate. Este nevoie de cel puțin 500 de precomenzi ca acest proiect să fie trimis spre producție și să devină realitate pe mesele voastre.



https://bit.ly/m/secolulfanariot”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.