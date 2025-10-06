€ 5.0886
Data publicării: 16:11 06 Oct 2025

Guvernul a găsit o soluție miraculoasă pentru reducerea deficitului bugetar
Autor: Anca Murgoci

Guvernul a găsit, se pare, soluția miraculoasă pentru reducerea deficitului bugetar: Interzicerea achizițiilor de carte.

Guvernul a interzis instituțiilor publice să mai cumpere cărți, publicații și materiale documentare în 2025.

Logica e simplă... în epoca YouTube și TikTok, cui îi mai trebuie cărți, publicații sau materiale documentare?! Dacă austeritatea începe cu cultura și educația, atunci economia sigur are șanse să înflorească… pe termen foarte scurt.

Așadar... Guvernul a decis, printr-o ordonanță de urgență publicată în Monitorul Oficial nr. 907/2 octombrie 2025, să limiteze drastic anumite cheltuieli bugetare pentru a respecta ținta de deficit convenită cu Comisia Europeană.

Astfel, instituțiile și autoritățile publice nu mai pot încheia angajamente legale pentru achiziția de cărți, publicații și materiale documentare, alături de alte categorii precum: furnituri de birou, reparații curente, consultanță, pregătire profesională, studii și cercetări.

Măsura se aplică în perioada octombrie–decembrie 2025 și are ca scop menținerea echilibrelor bugetare. Excepții se aplică doar pentru anumite plăți esențiale, cum ar fi chiriile, primele de asigurare nonviață și executarea silită a creanțelor bugetare.

Practic, achizițiile de carte de către instituțiile publice sunt suspendate până la începutul anului 2026.

Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/pictures/2025/10/06/5349037.pdf

 

