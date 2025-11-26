€ 5.0903
Profesorii, afectați de legea privind cumulul pensie-salariu? Precizările ministrului Educației
Data actualizării: 23:05 26 Noi 2025 | Data publicării: 23:04 26 Noi 2025

Profesorii, afectați de legea privind cumulul pensie-salariu? Precizările ministrului Educației
Autor: Iulia Horovei

profesori pensionare pensie invatamant educatie Clarificări privind profesorii pensionați, în condițiile proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Sursa foto: Unsplash
 

Ministrul Educației, Daniel David, a oferit clarificări cu privire la impactul proiectului de lege privind cumulul pensie-salariu asupra cadrelor didactice.

Într-o perioadă în care există incertitudini privind proiectul de lege care vizează limitarea cumulului pensie-salariu pentru angajații din sectorul public, ministrul Educației, Daniel David a venit cu o serie de clarificări.

Daniel David: Cumulul pensie-salariu nu va afecta cadrele didactice

El a spus că nu vor exista astfel de limitări în domeniul Educației, mai ales că profesorii care au ieșit deja la pensie reprezintă „un ajutor” pentru întreg sistemul de învățământ din țara noastră, de vreme ce resursa umană este insuficientă. 

„Așa cum a spus și premierul, vom fi atenți ca în zona Educației cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi știm că în foarte multe situații, practic, profesorii pensionați sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, dar nu avem suficientă resursă umană, nu avem suficienți oameni care să acopere aceste ore. Așa că nu o văd ca o problemă”, a declarat ministrul Daniel David, miercuri, într-un videoclip live pe Facebook.

Amintim că proiectul de lege al Guvernului Bolojan prevede posibilitatea ca angajații din sectorul public să cumuleze pensia cu salariul până la vârsta de 70 de ani, introducând însă o reducere de 85% pentru pensiile de serviciu și militare. Într-o declarație de luni, 24 noiembrie, purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu a explicat că legea urmărește să clarifice regulile cumulului pensie-salariu și să stabilească condițiile în care angajații publici pot continua activitatea după pensionare.

Astfel, beneficiarii de pensii de serviciu și militare care doresc să continue activitatea în sectorul public vor trebui să accepte reducerea pensiei cu 85%. De precizat este că legea nu se aplică persoanelor care vor să își continue activitatea în mediul privat.

Mai mult, proiectul de lege prevede și o listă de excepții.

Comentarii

