Data actualizării: 10:34 01 Oct 2025 | Data publicării: 10:33 01 Oct 2025

EXCLUSIV Între ambiție și realitate. Cum se menține ASE pe harta internațională
Autor: Andreea Deaconescu

ase FOTO: Agerpres
 

La peste un secol de la înființare, ASE rămâne una dintre instituțiile-fanion ale României, un nume care și-a pus amprenta pe modernizarea țării și care continuă să livreze pe piața muncii specialiști recunoscuți la nivel european și global.

Invitat la un dialog cu profesorul universitar Sorin Ivan, prorectorul pentru relații internaționale, prof. univ. dr. habil. Constantin Marius Profiroiu, a prezentat atât diversitatea facultăților din cadrul ASE, cât și direcțiile majore prin care universitatea își consolidează poziția în plan național și internațional.

Instituția cuprinde 13 facultăți, de la Administrarea Afacerilor în Limbi Străine, cu programe în engleză, franceză și germană, la Administrație și Management Public, Marketing, Management, Finanțe, Contabilitate sau Drept. Printre acestea se regăsește și Facultatea de Business, unde programele de tip executive MBA se desfășoară în parteneriat cu universități internaționale, cu posibilitatea de obținere a unei diplome duble. Diversificarea a însemnat o adaptare continuă la nevoile pieței, însă, după cum subliniază prorectorul, nu toate facultățile reușesc să fie la fel de agile în acest proces, iar aici intervine rolul conducerii, prin sprijinirea celor care întâmpină dificultăți.

Diversificarea a adus oportunități, dar și provocări. „Nu înseamnă că este ușor. Uneori, anumite facultăți se comportă agil, altele nu reușesc totdeauna să se miște în același ritm. Eu, ocupându-mă de partea de relații internaționale, încerc să-i ajut ca să nu existe diferențe între cei foarte dinamici și cei mai puțin agili”, a adăugat Profiroiu.

Un alt punct de forță al ASE îl constituie Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, condus de prof. univ. Daniela Dumitru. „Este foarte activ la noi. Departamentul dezvoltă programe de pregătire care pun accent inclusiv pe gândirea critică. Îi încurajăm pe studenți să fie curioși, perseverenți și să aibă o gândire critică. Când ceva nu le convine, să spună”, a subliniat prorectorul.

Această capacitate de a formula opinii argumentate este esențială nu doar pentru viața academică. „Și societatea românească are nevoie de gândire critică. Noi trebuie să formăm oameni cu caracter, oameni care cred în valori și principii, care pot face față oricărei dezbateri și oricărei analize pertinente pe domeniul nostru economic sau de administrație publică”, a completat Profiroiu.

În cadrul discuției, s-a adus în atenție și identitatea istorică a ASE. „Academia de Studii Economice a fost creată după modelul francez-german și, la început, a reunit mari profesori ai Universității din București, între care și Nicolae Iorga. Prima generație de studenți a fost impresionantă: peste 700 de tineri, iar mai mult de jumătate veneau din străinătate. Asta arată ce atracție avea România, la începutul secolului XX, pentru Europa de Sud-Est”, a spus prorectorul.

Astăzi, misiunea rămâne aceeași: formarea unei elite capabile să construiască România viitorului. „România are nevoie de oameni care știu să facă afaceri, care au simț antreprenorial, care pot apăra interesele țării în negocieri europene și globale”, a declarat Profiroiu.

Ambiția este mare, dar realitatea impune un ton echilibrat. „Nu suntem încă tigri economici, dar măcar să demonstrăm că ceea ce facem, facem foarte serios și rezistent”, a conchis prorectorul ASE.

