Data publicării: 16:30 20 Sep 2025

EXCLUSIV Reducerea abandonului școlar în România. Irineu Darău (USR) spune când trebuie intervenit

Autor: Ioan-Radu Gava
scoala-romaneasc-scoli-elevi-studenti_54756000_36375100 Foto ilustrativ (Sursa: Freepik)
 

Senatorul USR Irineu Darău a arătat ce trebuie făcut și când trebuie intervenit pentru reducerea abandonului școlar în România.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, Irineu Darău a explicat că intervenția pentru reducerea abandonului școlar trebuie făcută cât mai timpuriu, chiar din preșcolar, astfel încât să nu se ajungă la rezultate irecuperabile mai târziu.

„Există studii internaționale prin care se demonstrează că, pentru reducerea abandonului școlar, intervenția trebuie să fie cât mai timpurie. Uneori cădem în această capcană în România și ne trezim la gimnaziu, la liceu, să facem ceva, să oferim transport, masă caldă. Chiar și de la preșcolari și de la antepreșcolari, dacă începi această intervenție și ajuți niște copii din comunități defavorizate și familii cu probleme să iasă din această situație și să ajungă în instituția de învățământ, scad foarte mult probabilitățile de abandon școlar.

Dacă îl pierzi în primii ani, va fi foarte greu de recuperat pentru că ne și întâlnim cu rigiditatea sistemului. Eu cunosc niște cazuri de elevi care au ajuns în clasa a IX-a, fără să cunoască tabla înmulțirii și fără să înțeleagă textul unei probleme de 3-4 rânduri.

În contextul programei și planurilor-cadru de azi, ce să mai faci din clasa a IX-a încolo? Ori ar trebui să ai o rută doar remedială, în care să recuperezi ce se mai poate recupera, ori sunt deja pierduți pe drum“, a explicat senatorul USR.

Irineu Darău, despre rolul învățătorului în formarea elevilor

Darău a mai vorbit și despre rolul esențial al învățătorilor în formarea și dezvoltarea elevilor, despre investiția, dar și pretențiile care trebuie aplicate pentru această categorie de cadre didactice.

„În plus, mai cred că statutul învățătorului trebuie să fie foarte important, învățătorul să fie foarte bine remunerat, dar și să i se aplice mari pretenții. O zic în calitate de fiu de învățător. Mama a fost profesoară de matematică la liceu, iar tata învățător. Acolo cred eu că este intervenția fundamentală pentru educația primară a elevului. Deja dacă intră în clasa a V-a cu mari lacune, avem probleme.

În plus, învățătorul are și o provocare, dar și un avantaj. Este persoana de referință, inclusiv afectiv, pentru copii. Stă cu copiii, are o expunere mult mai mare și poate să influențeze mult mai mult. După clasa a V-a se diluează puțin responsabilitatea. Trebuie o evaluare continuă“, a mai zis Irineu Darău.

irineu darau
abandon scolar
usr
