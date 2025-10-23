€ 5.0823
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:31 23 Oct 2025

EXCLUSIV Războiul din Ucraina ar putea schimba liceele din România: Clase speciale, la un pas să apară
Autor: Anca Murgoci

blackout_57327500 Sursa foto: Agerpres
 

Autoritățile și mediul academic trebuie să accelereze formarea profesională și producția națională de drone, a avertizat generalul (r.) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS).

Marius Crăciun a atras atenția că unitățile de drone constituite în România „destul de greu, dar le avem, nu sunt, în prezent, satisfăcătoare”. El a zis că ar trebui să apară, în toate liceele tehnologice din România, specializări pe drone.

„Suntem în urmă și la capitolul drone: unitățile pe care le-am constituit, destul de greu, dar le avem, nu sunt, în prezent, satisfăcătoare. Vedem cu toții că ucrainenii, probabil cei mai experimentați în lupta și folosirea dronelor, alături de ruși, au înțeles foarte bine domeniul și l-au diversificat masiv.

Există mii de firme în Ucraina care produc drone. Ar trebui să avem și noi firme românești, poate nu mii, dar câteva zeci, care să studieze și să producă drone. Vă dau câteva exemple: Sunt puține locuri în România unde subiectul este abordat corect. Știu, de exemplu, de un liceu la Caransebeș unde elevii, la final, primesc o diplomă aeronautică pentru problemă de tehnică. Promoțiile sunt mici, dar absolvenții ies calificați ca operatori și constructori de drone.

Astfel de clase ar trebui să apară în toate liceele tehnologice din România. Ar trebui deschise specializări pe drone în universități, pentru că este un domeniu cu mare potențial. La ora actuală este abordat instituțional în învățământul românesc doar în anumite locuri, de pildă Academia Tehnică Militară, academiile categoriilor de forțe și școlile de aplicație ale Forțelor Aeriene, dar în rest nu este tratat cum trebuie, iar asta trebuie schimbat”, a zis generalul (r.) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS).

VEZI ȘI: EXCLUSIV Gen. Marius Crăciun explică ce e dincolo de mesajul politicienilor „Stați liniștiți, vine NATO și ne apără” 

„Ideea este foarte bună deoarece tehnologia trebuie actualizată permanent. Dronele sunt o tehnologie emergentă, iar echipamentele pe care le cumpărăm azi vor trebui readaptate peste câțiva ani. Am văzut ce se întâmplă în Ucraina: Dronele folosite la începutul războiului au fost adaptate continuu la cerințele momentului. Ucrainenii, într-adevăr, produc într-un ritm uriaș — ambasadorul Ucrainei la București ne-a spus în exclusivitate că se situează undeva la peste 1.500.000–1.600.000 de drone pe an — cifră impresionantă, iar lecțiile învățate sunt continue. Referitor la ideea unei școli dedicate componentelor legate de drone, cred că ar trebui să includă această adaptare tehnologică pentru viitor: Să ținem pasul și să fim pregătiți”, a spus și jurnalistul Tudor Curtifan.

„Sunt suficiente licee tehnologice care ar putea implementa măcar câte o clasă pe acest profil, chiar și liceele teoretice ar putea avea o clasă dedicată, cu specialiști aduși din rândul rezerviștilor, al militarilor cu experiență sau al constructorilor pensionari care încă au cunoștințe în industria aeronautică. Cert este că trebuie să clădim o capacitate națională de producție”, a zis generalul (r.) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS).

drone
razboi
rusia
