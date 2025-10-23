Gen. Marius Crăciun explică ce e dincolo de mesajul politicienilor „Stați liniștiți, vine NATO și ne apără”

„Prea mult timp ni s-a vândut de către clasa politică mesajul: „Stați liniștiți, vine NATO și ne apără”. Mesajul este parțial corect, pentru că, într-adevăr, Alianța Nord-Atlantică contribuie la apărarea României. Însă haideți să ne uităm la realitate.

Ca să vină, spre exemplu, un batalion de tancuri din Franța, este nevoie de cel puțin o săptămână pe cale ferată. Nu le poți aduce cu avionul, costă foarte mult. Pentru a se deplasa un contingent militar din Marea Britanie durează, de asemenea, foarte mult. Trebuie să vină pe cale navală, să debarce în Grecia, iar de acolo să ajungă până în România, sunt distanțe mari, infrastructură precară. Drumurile din România sunt așa cum sunt, căile ferate din România sunt așa cum sunt, lucrările de infrastructură, podurile și așa mai departe.

Uitați-vă, nici măcar nu am reușit încă să străpungem Carpații cu o autostradă. Dar suntem pe drumul cel bun”, a zis generalul de brigadă (r.) Marius Crăciun.

NATO suntem și noi. Nu trebuie să așteptăm securitate doar de la alții

„Și aici aș adăuga faptul că NATO suntem și noi. Adică și noi trebuie să facem parte din articolul 5. Și noi trebuie să furnizăm securitate, inclusiv propria noastră securitate, nu doar să beneficiem de ea”, a zis realizatorul emisiunii ObiectivEuroAtlantic Tudor Curtifan.

„Până la articolul 5 există articolul 4, care spune că fiecare națiune este obligată să facă totul pentru a se apăra.

Din cauza faptului că, de-a lungul timpului, clasa politică nu a acordat atenția necesară apărării printr-un buget constant și adecvat - deși mai bun decât acel 1% din perioada Băsescu - au apărut aceste disfuncționalități. Este greu pentru politicieni să accepte această realitate, deoarece nu le pică bine critica.

Însă aceasta este realitatea, iar cetățenii români trebuie să înțeleagă că nu poți face peste noapte din rahat bici. Îmi cer scuze pentru expresia mai colorată, dar așa stau lucrurile.

În prezent, Armata Română face niște eforturi deosebite pentru a rezolva o serie întreagă de probleme”, a mai zis generalul de brigadă (r.) Marius Crăciun.

