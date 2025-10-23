De ce Turcia consideră România un „acasă sigur”. Mesajul ambasadorului Özgür Kıvanç Altan / video

A mai zis că relațiile bilaterale se bazează pe o legătură umană solidă, alimentată de existența comunităților turcă și tătară din țara noastră.

Într-un interviu acordat emisiunii Obiectiv EuroAtlantic, difuzată de DefenseRomania, diplomatul a subliniat că în România trăiesc „35.000–40.000 de cetățeni turci veniți după Revoluție, de la antreprenori și directori de companii până la mici comercianți”, care respectă legea, plătesc taxe și contribuie la viața socială și economică.

„Comunitățile istorice turcă și tătară sunt fericite aici. Sunt mândri să fie români și apreciază libertatea de a-și exprima credința, limba și tradițiile”, a spus ambasadorul.

Acesta a evidențiat și componenta culturală și sportivă a relațiilor bilaterale. El a făcut referire la legătura creată prin fotbal și a menționat exemplul fiului lui Gheorghe Hagi, care joacă în prezent în Turcia și a înscris „unul dintre cele mai frumoase goluri ale ultimilor ani”.

Iată dialogul dintre jurnalistul Tudor Curtifan și Ambasadorul Turciei la București, Excelența Sa Özgür Kıvanç Altan:

TC: Ultima mea întrebare, domnule ambasador, privind acum, împreună viitorul, care este viziunea pe termen lung a Turciei în relația cu România?

OKA: Ne dorim să ne consolidăm legătura în fiecare domeniu. Uitați, un fapt important: În România există o comunitate istorică turcă și tătară, și aceștia sunt foarte fericiți aici. Sunt mândri să fie români. Dar, de asemenea, România reprezintă, după părerea lor, libertatea de a se exprima în credința lor, în tradițiile lor, în limbă, în modul lor de viață. Așadar, cred că pentru Turcia și poporul turc, acesta a devenit un element major de încredere în România. Este chiar la un nivel, încât, cred eu, mediul nostru de afaceri alege România pentru că văd că sunt bineveniți. Și mai mult, acesta este un contact foarte important, o legătură de la om la om. Și acum avem poate aproape 35–40 de mii de turci care au venit din Turcia după Revoluție. Aceștia sunt antreprenori, sunt oameni cu funcții de conducere. Ei sunt CEO ai unor companii mari sau bănci.

Dar sunt și cei care vând döner la colț de bloc. Sunt oameni respectuoși, respectă legea, plătesc taxe și aduc o contribuție minunată la viața socială și economică din România. Așadar, cred că toate acestea, acest contact uman, oferă o bază extraordinară pentru ca parteneriatul nostru strategic să înflorească și mai mult. Chiar și fotbaliștii din România au adus o contribuție foarte frumoasă la relațiile noastre.

TC: Fiul lui Hagi s-a născut la Istanbul!

OKA: Da, fiul lui Hagi. Și acum joacă în Alanya. A marcat cel mai frumos gol pe care l-am văzut în liga noastră de fotbal în ultimii ani, undeva de la 25–30 de metri, iar eu am fost mai fericit decât el. Deci cred și văd toate acestea ca parte a legăturii noastre.

Acum aceasta este partea romantică, dar ea poate fi o bază minunată pentru partea concretă, care este parteneriatul nostru strategic economic, militar, industria de apărare, conectivitate, drumuri noi, nave care circulă între țările noastre, mașini, trenuri, trenuri de mare viteză pe uscat. Electricitate care curge de pe uscat. Turiști care vin în Turcia, turiști care vin în România. Putem face toate acestea. Putem transforma acest lucru într-o situație win-win.

TC: Conectivitatea este crucială și Portul Constanța poate juca un rol în această zonă și să acționeze ca un pod pentru companiile noastre, iar, așa cum ați menționat, domnule ambasador, legăturile interumane sunt foarte importante și sper să ducem parteneriatul strategic la următorul nivel în anii care urmează pentru că avem toate cărțile pe masă de partea noastră.

OKA: Da, cred că atunci când președintele nostru, sperăm că va veni aici anul viitor, și sunt în contact cu biroul Prim-Ministrului Ilie Bolojan și, bineînțeles, cu autoritățile noastre, va trebui să ne așezăm și să vedem ce facem în fiecare sector și ce se poate îmbunătăți. Ce altceva putem face? Deci întregul sector public și privat va trebui să se așeze pentru a căuta mai multe sinergii. Construirea unui parteneriat strategic solid este întotdeauna dificilă. Uneori este chiar mai dificil să îl susții și să îl consolidezi mai departe. Așadar, suntem la acest nivel.

TC: Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru interviu și pentru că ne-ați primit aici, la Ambasada Turciei. A fost o plăcere.

TC: Mulțumesc și vă promit că îmi voi îmbunătăți limba turcă în viitor.