Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța, Călărași, Giurgiu și Ialomița. De asemenea, potrivit deciziilor adoptate în ședințele CJSU Ilfov și CMBSU, miercuri, 8 octombrie, se suspendă activitatea și în unitățile de învățământ preuniversitar din Ilfov și București.

Și poate vă întrebați: De ce închidem școlile? Se topesc copiii de la ploaie? Nu, nu asta ar fi problema. Jurnalistul Val Vâlcu salută închiderea școlilor. De ce? Aflați în rândurile de mai jos.

„Eu zic că este o decizie bună. Am observat asta încă din ’95–’96, în Suedia: Erau atunci 28 de grade în octombrie, ceea ce nu se mai întâmplase, și oamenii erau lăsați liberi să se bucure de soare. Așa și acum, doar că acum plouă.

De ce să scoți copiii pe ploaie torențială, doar ca să-i „călești”? Părinții îi iau cu mașina și îi lasă în fața școlii, ca să nu zic... în fața clanței. Se creează un trafic aglomerat și dacă mai vin și pompierii pentru intervenții, e haos total... Traficul oricum e sufocat, iar când se adaugă și părinții care își duc copiii cu mașina, se blochează tot. Asta e problema în București: Părintele care își duce copilul cu mașina până în fața clanței...

Nu e nicio pagubă că se închid școlile o zi. Ba chiar e mai bine: Se evită accidente, stres, și se lasă loc pentru intervențiile de urgență. Și apoi, da, copiii nu sunt din zahăr, nu îi „topește” ploaia, dar pericole există: Rafale de vânt, copaci căzuți, obiecte căzute din balcoane, ghivece, panouri. În plus, de exemplu, în zonele de deal din Constanța, se formează șuvoaie, iar apa chiar poate lua mașinile și pune vieți în pericol.

E bine că acum există capacitatea de prognoză și se iau măsuri preventive. Poate că nu plouă întotdeauna chiar așa de tare, dar e mai bine să fii pregătit pentru ce e mai rău.

Sigur, unii părinți corporatiști se plâng că nu au cu cine lăsa copiii. Dar mulți pot lucra de acasă, măcar o zi pe săptămână. Părinții corporatiști trebuie să se gândească și la siguranța copiilor, nu doar la programul de muncă. Sau ar putea să-și ia copiii la birou.

Până la urmă, când ai fenomene meteo extreme, e mai bine să previi decât să riști tragedii”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.