DCNews Stiri Educatie Orele remediale din învățământul primar. Prof. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data publicării: 12:34 09 Dec 2025

EXCLUSIV Orele remediale din învățământul primar. Prof. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

Orele remediale din învățământul primar. Prof. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți VIDEO (1)
 

Află cum funcționează orele remediale în învățământul primar, cum influențează copilul tău și cum poți colabora eficient cu profesorul.

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 9 decembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre orele remediale din învățământul primar. Alături de Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar și psiholog, vom afla cum funcționează și ce impact au asupra copilului tău.

Orele remediale din învățământul primar

Orele remediale sunt menite să ajute copiii să recupereze lacune și să-și consolideze competențele. 

Mulți părinți se plâng că nu se întâmplă deloc așa: programul este impus fără explicații clare, timpul petrecut la școală este prea mare, temele se înmulțesc și micuții ajung să fie obosiți și frustrați.

Mulți profesori se simt prinși între cerințele metodologiei și realitatea clasei. 

Invitatul nostru, profesor pentru învățământul primar și psiholog, Petruț Rizea explică cum afectează și cum ajută orele remediale și cum pot părinții și profesorii să colaboreze pentru ca aceste ore să fie utile și să nu devină o povară pentru copii. 

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Lipsa clarității și comunicarea cu părinții

Suprasolicitarea copiilor

Diferențele între teorie și practică 

Frica de etichetare

Copiii cu CES și orele remediale

Implicarea părintelui

Rolul profesorului și responsabilitățile sale

Rezultatele și beneficiile reale ale orelor remediale

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 9 decembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

Comentarii

