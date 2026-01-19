€ 5.0921
Cum a devenit formarea profesorilor o afacere: Problema despre care nu vorbește nimeni / video
Data publicării: 14:19 19 Ian 2026

EXCLUSIV Cum a devenit formarea profesorilor o afacere: Problema despre care nu vorbește nimeni / video
Autor: Elena Aurel

profesor-scoala-elev_23653700 Formarea profesorilor a devenit o formalitate. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Formarea profesorilor a devenit o formalitate. Certificatele sunt oferite mult prea ușor, iar cursurile sunt mai mult o formalitate birocratică decât o pregătire reală.

 

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a vorbit despre una dintre problemele cu care se confruntă învățământul românesc și a explicat că, din păcate, formarea profesorilor a devenit formală și inutilă în practică.

Potrivit profesorului, certificatele se eliberează mult prea ușor, fără a exista o pregătire reală a cadrelor didactice. 

„Mulți dintre cei mai buni absolvenți nu mai optează pentru învățământ, aleg alte cariere mai profitabile. În învățământ nu vin întotdeauna cei mai buni”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Această pregătire de-a lungul timpului a profesorilor a devenit formală și legată prea mult de lecții formale ținute de diverse asociații și organizații online. Am asistat la câteva... Sunt în familie de dascăli, deci știu. De foarte multe ori nu se spune mai nimic și obții câte un certificat care înseamnă ce? Prinde bine la portofoliu, dar nu prinde bine la ceea ce faci efectiv.

Sigur, am văzut și lucrurile excepționale făcute în sensul ăsta, dar sunt prea multe și prea a devenit o afacere. Asta nu înseamnă pregătire a profesorilor.

Când eram elev la Brașov, mama era profesoară de matematică. O dată pe săptămână, după-masa, mergea două ore la cercul profesorilor din oraș, unde se prezentau moduri de rezolvare a problemelor, moduri de abordare a diverselor lucruri noi apărute în manuale sau în programe.

Astăzi, așa ceva nu se mai face. Se mai întâmplă la câte un liceu din București sau din provincie unde se mai întâlnesc profesorii de matematică să învețe să rezolve în comun probleme grele din gazetă și atunci merge mai repede ca să-i ajute pe copii. Cam ăsta este nivelul, dar nu mai e așa ceva. Exista ziua metodică. Luni e zi metodică la profesorii de matematică în București. Marea majoritate au ore pentru că nu s-a mai ținut seama de asta”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

VEZI ȘI: Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video

„Cadrele didactice sunt extrem de sensibile la poziția autorităților”

Prof. univ. dr. Radu Gologan a explicat că profesorii sunt extrem de sensibili la poziția autorităților și trăiesc cu o teamă veche față de control și evaluare. 

„De ce nu recuperăm și lucrurile bune care erau? Că nu a fost chiar așa de rău în trecut”, a întrebat Sorin Ivan. 

„În momentul în care ai stricat ceva e foarte greu să mai repari”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

 „Dacă ne referim la cadrele didactice în cadrul măsurilor de austeritate, asta e o lovitură”, a spus Sorin Ivan. 

„Cadrele didactice sunt extrem de sensibile la poziția autorităților și la atitudinea autorităților față de cadrele didactice. Sunt un fel de elevi. Au o oarecare teamă ancestrală - asta a existat dintotdeauna.

 Am fost și eu trei ani profesor și când a venit inspectorul general în școală, toată lumea tremura: „Vai de mine, uite că vine”. Mă întrebam ce au, că e un om. A intrat în școală, a spus câteva cuvinte și tremurau toți. Ca și cum ăsta, dintr-un semn, te dă afară. 

Sper să nu le fie frică la unii pentru că știu că nu știu. Asta s-ar putea să fie o temă de luat în considerare”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video: 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Prof. Univ. Dr. Radu Gologan
invatamant
profesori
afacere
