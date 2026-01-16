Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a vorbit despre cauzele analfabetismului funcțional și a explicat că acesta apare mai ales în zonele în care nu se face școală în mod real, din motive precum absenteismul elevilor și al profesorilor, dar și lipsa de implicare a profesorilor și autorităților.

„De ce avem analfabetism funcțional la asemenea dimensiuni?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Sunt mai multe lucruri aici de analizat. Părțile obiective sunt de genul următor: Avem excelență și nivel mediu bun acolo unde se face școală fizică. Avem analfabetism funcțional care este produs de locurile în care nu se face școală. Vă spun sincer și multă lume o știe, dar nu se prea spune lucrul ăsta. În foarte multe locuri din țara asta, mai ales în zone defavorizate, copiii se duc sau nu se duc la școală, vine profesorul sau nu vine și nu se face mai nimic. De unde vreți să învețe acel copil?

Sigur că nu poți să generalizezi, pentru că am văzut în Moldova sate care au crescut extraordinar, care au școli extraordinare și profesori extraordinari. La sud de Botoșani există câteva comune care erau sărace rău de tot în anii '70-'80. Acum s-au dezvoltat, au fabrici de alcool, fabrici legate de producția agricolă, școli foarte bune, concursuri de matematică. Vorbim despre acea zonă a Botoșanilor despre care se spunea că e „vai de mama ei”. Uitați că se face școală, dar există alte locuri în care cred că nici autoritățile nu sunt suficient de atente să impulsioneze puțin sistemul acesta”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

Tehnologia îi îndepărtează pe elevi de lectură

Prof. univ. dr. Radu Gologan a explicat că mentalitatea actuală și folosirea tehnologiei în mod excesiv îi îndepărtează pe copii de lectură, motiv pentru care profesorii trebuie să fie pregătiți pentru utilizarea noilor tehnologii și să îi învețe pe elevi să selecteze corect informațiile din mediul virtual.

„Putem integra în aria cauzală și mentalitatea timpului pe care îl trăim? Copiii nu prea mai citesc. Tehnologia îi îndepărtează de text”, a spus Sorin Ivan.

„Asta este al doilea aspect pe care voiam să-l spun și care afectează elevii. Îi face pe copii să gândească altfel, să ceară altceva de la explicație. Explicația trebuie să semene foarte bine cu cea prescurtată din calculator sau de pe rețelele sociale. Acesta este un motiv care trebuie corectat. Aici e datoria tot a dascălilor. Dascălul trebuie să fie pregătit, să cunoască și el foarte bine internetul. Exact cum spunea regretatul academician Marcus: „Profesorul viitorului trebuie să fie acela care să știe să explice copilului ce să ia bun de pe internet și să discearnă ce e corect și ce nu”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

„Măsurarea analfabetismului funcțional nu se face corect”

Potrivit profesorului, analfabetismul funcțional nu este corect măsurat prin testele internaționale, deoarece acestea nu țin cont de specificul învățământului românesc și de nivelul real de maturitate al elevilor de 15 ani, ceea ce poate duce la rezultate distorsionate.

„Legat de partea subiectivă a acestei chestiuni cu procentul de analfabeți funcțional, din păcate, măsurarea analfabetismului funcțional nu se face, după părerea mea, corect din punctul de vedere al tradiției învățământului românesc.

Acele teste internaționale care se dau sunt potrivite pentru o pregătire pe linia întrebărilor care se pun acolo. La vârsta de 15 ani, când copilul dă aceste teste, el nu este încă pregătit să înțeleagă legătura dintre ceea ce a învățat, să zicem abilitățile pe care le-a obținut și aplicarea lor practică în învățământul românesc.

Atunci, ori greșește, dacă este mai slab pregătit, greșește mult mai mult decât ar trebui, ori nu ia în serios aceste teste și asta este o perturbare masivă a rezultatelor.

Eu cred că cel mai bun criteriu de a vedea analfabetismul funcțional ar fi votul. Acolo se vede, după felul în care se votează, cine e pregătit să facă față unei lumi corecte, liniștite și obiective și cine nu”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

