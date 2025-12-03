Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC

Se apropie perioada călătoriilor de sărbători, când aeroporturile devin tot mai aglomerate, iar graba și comoditatea ne pot face să ignorăm riscurile ascunse ale rețelelor Wi-Fi publice și gratuite. Potrivit, Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în astfel de spații, atacatorii profită adesea de conexiunile nesecurizate pentru a intercepta date personale și informații sensibile, iar pentru a-ți proteja dispozitivele și conturile trebuie să aplici mai multe măsuri de securitate înainte de a te conecta la internet în aeroport.

Recomandările DNSC

"Dacă te pregătești să călătorești de sărbători, este important să ții cont că aeroporturile și alte spații aglomerate reprezintă ținte frecvente pentru atacatorii care exploatează rețele Wi-Fi publice. O clipă de neatenție poate expune informații sensibile precum parole, date bancare sau sesiunile tale de autentificare.

Recomandări:

Folosește o conexiune VPN.

Evită accesarea conturilor sensibile.

Dezactivează opțiunea de conectare automată.

Activează MFA pentru toate conturile.

Conectează-te responsabil, chiar și în momentele în care confortul pare prioritar.

O abordare preventivă reduce semnificativ riscurile asociate rețelelor publice din aeroporturi" se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).