Data publicării: 12:17 03 Dec 2025

Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC
Autor: Doinița Manic

aeroport - Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Sursa foto: Freepik
 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică vine cu un avertisment în privința Wi-Fi-ul gratuit din aeroport.

Se apropie perioada călătoriilor de sărbători, când aeroporturile devin tot mai aglomerate, iar graba și comoditatea ne pot face să ignorăm riscurile ascunse ale rețelelor Wi-Fi publice și gratuite. Potrivit, Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în astfel de spații, atacatorii profită adesea de conexiunile nesecurizate pentru a intercepta date personale și informații sensibile, iar pentru a-ți proteja dispozitivele și conturile trebuie să aplici mai multe măsuri de securitate înainte de a te conecta la internet în aeroport.

VEZI ȘI: Alertă WordPress: risc major de atac cibernetic. DNSC face apel la bloggeri și administratori de site-uri

Recomandările DNSC

"Dacă te pregătești să călătorești de sărbători, este important să ții cont că aeroporturile și alte spații aglomerate reprezintă ținte frecvente pentru atacatorii care exploatează rețele Wi-Fi publice. O clipă de neatenție poate expune informații sensibile precum parole, date bancare sau sesiunile tale de autentificare.

Recomandări:

  • Folosește o conexiune VPN.
  • Evită accesarea conturilor sensibile.
  • Dezactivează opțiunea de conectare automată.
  • Activează MFA pentru toate conturile.
  • Conectează-te responsabil, chiar și în momentele în care confortul pare prioritar.

O abordare preventivă reduce semnificativ riscurile asociate rețelelor publice din aeroporturi" se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

