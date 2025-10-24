”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia

Adina Tulbure, profesor și fondator Britannia International Academy, a vorbit, în cadrul dezbaterii ”România în Diaspora”, despre copiii români întorși acasă. Dezbaterea face parte din proiectul ”Limba Noastră, povestea noastră”.

”Li se răpește câțiva ani din viață”

”Acești copii se transferă din Anglia în România și, în această călătorie, ei se desprind de școală - sau rămâne în plan secundar. Sunt tot mai mulți copii din Marea Britanie care trăiesc această poveste extraordinar de complicată. Părinții lor au plecat sperând la un viitor mai bun, au muncit din greu, au făcut sacrificii, dar viața nu e întotdeauna stabilă. Copiii își dau seama. Ei conștientizează că, de fapt, ei sunt români dar sunt și cetățeni globali. Ei aparțin unui spațiu multicultural. Aceasta vine la pachet cu o mare problemă. Când părinții încearcă să-și integreze copiii în sistemul de educație din România, copiii își pierd încrederea în ei. Automat, învățământul public în România este în limba română, copiii nu vorbesc o limbă română academică, ei vorbesc o limbă engleză academică, au rezultate școlare extraordinare în Anglia, iar când vin în România, se lovesc de o problemă majoră: rezultatele nu sunt vizibile din cauza barierei de limbă. Nu li se răpește doar încrederea, ci câțiva ani din viață” afirmă Adina Tulbure.

Ca să ajungă la nivelul din România, să-și ia examenele conform programei din țara noastră, ei ar trebui integrați cu un în urmă, tocmai din cauza barierei lingvistice.

”Ăsta este adevărul. Se întorc în Anglia”

Adina Tulbure a mai spus, în cadrul dezbaterii, că tinerii români simt dorul de România mai mult, venind cu sufletul deschis către o țară idealizată, dar ”câteodată se lovesc de un mediu neprietenos, ăsta este adevărul și se întorc în Anglia, apoi se reîntorc în România. Așa ajung tinerii noștri să călătorească România - Anglia și să încerce să-și dezvolte afaceri în România, poate să nu reușească și să se întoarcă în Anglia. Ideea este că-n tot acest amalgam, școala noastră le oferă permanență”.