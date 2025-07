Loredana Elena Chimu a fost dată dispărută împreună cu cei doi copii ai săi minori

Loredana Elena Chimu, în vârstă de 41 de ani, a fost văzută ultima oară sâmbătă dimineața, pe 28 iunie 2025, împreună cu cei doi băieți: Francesco, de 2 ani, și Leonardo, de 9 ani.

De atunci, niciun semn de viață. Telefoanele sunt închise, nu există mesaje, apeluri sau martori care să fi confirmat o eventuală deplasare.



Semnalmentele celor dispăruți și detalii importante pentru identificare

Loredana Elena Chimu este descrisă de apropiați și de voluntarii implicați în căutare ca fiind o femeie foarte slabă, având aproximativ 45 de kilograme și o înălțime de 1,65 metri. Are păr castaniu lung, ochi căprui și tatuaje distinctive: o tigroaică pe brațul drept, o pasăre Phoenix și alte desene vizibile pe corp.

Francesco, copilul cel mic, are păr castaniu ondulat și ochi căprui. S-ar putea deplasa pe jos sau într-un cărucior gri închis, marca „Lionello”, cu mâner având detalii maro. Fratele mai mare, Leonardo, în vârstă de 9 ani, are aproximativ 1,30 metri înălțime, păr castaniu deschis, lung în partea de sus și ras pe laterale, purtat adesea prins în coadă. Are, de asemenea, ochi căprui.



Posibile scenarii și îngrijorări legate de starea psihică a mamei

Deși până în acest moment nu există dovezi clare privind mijlocul de deplasare al femeii, unele comentarii apărute pe rețelele sociale sugerează că Loredana s-ar fi urcat într-un autovehicul, posibil însoțită. Totuși, apropiați ai acesteia afirmă că nu mai deținea o mașină de ceva timp, ceea ce alimentează misterul dispariției.

Un detaliu tulburător a fost făcut public de o persoană care pretinde că o cunoaște pe Loredana: femeia ar fi „instabilă mental” și nu ar fugi de un partener agresiv, ci de teama de a-i fi luați copiii, în urma unor anchete și sentințe juridice care ar viza custodia minorilor. Mesajul acestei persoane a stârnit valuri de îngrijorare și un apel puternic:



„Copiii sunt în pericol serios, așa că, vă rog, contactați autoritățile competente”, se arată în postarea distribuită de mii de ori.



Autoritățile și organizațiile de voluntari, mobilizate în toată Italia

Cazul a fost preluat oficial de „Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV”, una dintre cele mai active asociații italiene implicate în căutarea persoanelor dispărute. De asemenea, grupuri civice și organizații umanitare, precum „Misericordie Pisane”, s-au alăturat campaniei de distribuire a semnalmentelor.

Rețelele sociale joacă un rol crucial în răspândirea informației. Imaginea Loredanei și a copiilor săi a fost deja distribuită în comunitățile din Livorno, Pisa, Montecatini și alte orașe italiene, în speranța că cineva i-ar putea recunoaște sau ar putea oferi un indiciu valoros.



Apel public: „Fiecare detaliu contează”

Poliția italiană și organizațiile de voluntari cer sprijinul cetățenilor. Oricine deține informații care ar putea contribui la localizarea Loredanei Elena Chimu și a celor doi copii este rugat să sune de urgență la 112 sau să contacteze Comitetul Științific pentru Căutarea Persoanelor Dispărute OdV la numărul: 388 189 4493.

„Fiecare detaliu contează. Chiar și cea mai mică informație ar putea conduce la salvarea a trei vieți”, transmit reprezentanții organizației.



Comunitatea românească, solidară

Comunitatea românească din Italia a reacționat imediat la dispariție. Numeroși conaționali distribuie zilnic apeluri și imagini cu cei dispăruți, exprimându-și îngrijorarea și dorința de a contribui la găsirea acestora. Grupurile de Facebook dedicate românilor din Diaspora au devenit canale importante de informare și alertă.

Până la această oră, nu există indicii clare privind locul unde s-ar putea afla cei trei. Ancheta continuă cu sprijinul autorităților locale, al Poliției italiene și al comunității extinse.

Speranța rămâne ca Loredana și copiii ei să fie găsiți în siguranță, cât mai curând.

