Data publicării:

EXCLUSIV  Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri
foto Freepik.com
foto Freepik.com

O conferință amplă, desfășurată la Iași între 6 și 7 august, sub titlul „Diaspora - Interferențe culturale și educație”, finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a reunit vorbitori din diverse colțuri ale lumii pentru a dezbate viitorul diasporei și, mai ales, modalitățile de menținere a legăturii cu țara de origine.

Identitatea românească, purtată „în suflet și în memoria lor afectivă oriunde s-ar afla în lumea aceasta”, a fost analizată și cuantificată prin cinci elemente fundamentale, piloni regăsiți în intervențiile participanților.

Acești piloni, demonstrați și prin cercetări științifice și teze de doctorat dedicate românilor din diaspora, sunt: Patria, ca sentiment de apartenență la România, Familia, Limba Română, Religia, în special cea creștină și Cultura Română.

Simboluri precum Coloana Infinitului a lui Brâncuși, ia românească și motivele naționale tradiționale contribuie la definirea acestei culturi și la împărtășirea locului pe care România îl merită în rândul națiunilor.

Limba maternă și rolul important al educației în familie


Educația copiilor români în diaspora este considerată o „problemă vitală”. Limba română este „primul lucru” pe care copiii trebuie să-l învețe pentru a avea „acces la literatura română” și pentru a nu-și „uita rădăcinile”. 

Radu Cosma, director DRP, a subliniat că „totul pornește din familie dacă ești mândru că ești român și-ți înveți copilul de acasă limba maternă limba română acel copil va performa în viață”. Experiențele personale, inclusiv cele ale românilor aflați la a treia generație în diaspora, arată cât este de dificil să menții „limba maternă, limba părinților și bunicilor tăi”, fapt ce impune necesitatea întăririi Institutului Limbii Române.

Femeile din diaspora au acționat din „necesitatea de a nu-și lăsa copiii orfani de limba maternă”, demonstrând o dedicare remarcabilă în transmiterea culturală și lingvistică. Păstrarea „echilibrului emotiv al familiei”, considerat „baza unei societăți”, este, de asemenea, o preocupare majoră.


Biserica și cultura: Promotori ai identității


Bisericile românești din diaspora joacă un rol important în coagularea „spiritului românesc” și sunt recunoscute drept „principalul promotor al identității românești peste hotare”, mai spune Radu Cozma. Ele nu sunt doar lăcașuri de cult, ci centre în jurul cărora se formează „comunități” veritabile, vitale pentru românii plecați.

Cultura română este percepută ca un „membru al familiei” în țările de adopție, nu doar ca un oaspete, iar comunitățile românești devin „parte integrantă a țesutului social cultural economic și politic” al acestor state.


Inițiative și parteneriate pentru diaspora


Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) este considerat „un departament extraordinar de util” în facilitarea comunicării și menținerea legăturii românilor cu țara.

Programele precum taberele ARC, care aduc „peste 7000 de copii” din diaspora în România, sunt văzute ca o „investiție în copii” ce produce beneficii „pe toată durata vieții lor”.

Dialogul deschis cu autoritățile locale și respectul sunt importante pentru românii care investesc mult acasă și se întorc în țară din „iubire”, nu doar din necesitate.

Se propune chiar crearea unui „institut al memoriei diasporei” pentru a aduna „tezaurul României, experiențele trăite de români în diferite țări”.


Provocările unei identități în evoluție


Comunitățile românești din diaspora se află într-o „nouă etapă de dezvoltare”, caracterizată prin „familii mixte și de generații tinere cu identități culturale complexe”. Această realitate impune o abordare a „dialogului intercultural”, care permite o mai bună înțelegere a propriei identități prin cunoașterea alterității.

Cu toate acestea, se recunoaște cu „durere” că „diaspora noastră este din păcate foarte dezbinată”, iar „egoul individual primează asupra interesului colectiv”, fapt ce blochează „construirea unui front comun românesc în lume”.

În ciuda acestor provocări, „forța vitală” pe care o reprezintă diaspora și românii de peste hotare este o sursă de inspirație pentru noi proiecte și pentru o legătură constantă cu țara de origine.

URMĂRIȚI EMISIUNEA NĂSCUȚI ÎN DIASPORA INTEGRAL:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
10 sep 2025, 15:43
De la traume și bullying, la succes: Povestea integrării scriitoarei Andrea Paula Danilescu în Italia / VIDEO
25 aug 2025, 15:24
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
„Copiii cu dublă identitate” din diaspora. Luiza Dinică Diculescu: „Se rușinează să vorbească limba română pentru că `cineva` s-a străduit foarte mult să își critice țara”/ VIDEO
04 sep 2025, 21:40
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
01 sep 2025, 13:02
„Copiii români născuți în diaspora sunt România!” Luiza Diculescu, despre ce ar trebui să conștientizeze fiecare părinte plecat peste hotare: „Limba română începe acasă” / VIDEO
28 aug 2025, 17:53
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Copiii Diasporei - între rădăcini românești și identitate globală. Liviu Jicman, ICR: E o mare provocare!
28 aug 2025, 16:03
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?
24 aug 2025, 19:34
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă despre diaspora
23 aug 2025, 08:17
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor
21 aug 2025, 12:59
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
15 aug 2025, 13:16
Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă
12 aug 2025, 20:30
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue collar” a aprins spiritele în dezbatere
12 aug 2025, 15:43
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
12 aug 2025, 13:50
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
08 aug 2025, 11:39
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
08 aug 2025, 10:19
Doi români au fost declarați nevinovați, după ce fătul lor născut prematur a fost găsit în congelator
31 iul 2025, 18:22
Cu geaca plină de mici, slănină și brânză, la 26 de grade! Trei români au fost prinși furând dintr-un magazin românesc din Anglia
30 iul 2025, 18:34
Accident oribil în Spania. O familie tânără, de români, și-a pierdut cei trei copii de 8 luni, 2 ani și 4 ani. Sunt trei zile de doliu în localitate
29 iul 2025, 14:36
Marea problemă a românilor din Italia: „Aici avem locuri de muncă, dar găsim foarte greu apartamente de închiriat”
28 iul 2025, 18:34
Adevărul despre întoarcerea românilor ”acasă”. Cine sunt cei care ”rămân acolo, își iau o casă, își fac un rost”. Modelul Ungariei și Poloniei
28 iul 2025, 15:41
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
S-a aflat cum a murit românca găsită fără viață într-un apartament din Sardinia
25 iul 2025, 09:20
Gabriela Ferguson și școala românească din Cardiff: De la educația copiilor, la o rețea de sprijin pentru româncele din diaspora
24 iul 2025, 08:37
Un român a cucerit Essex-ul cu pizza făcută într-o rulotă: „Parcarea unde ne-am așezat s-a transformat într-o Mică Românie”
24 iul 2025, 08:41
Ce faci dacă pensia întârzie prea mult după ani de muncă în Italia și România? Iată cum poți verifica dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile
23 iul 2025, 12:07
De la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline. Povestea incredibilă a unui român din Dej
23 iul 2025, 09:57
O româncă povestește despre munca într-un country club din America: „Nu ai voie să obosești... totul trebuie să pară perfect”
22 iul 2025, 11:02
Crima din Italia. Românca Alina a murit asfixiată. Ucigașul ei riscă închisoarea pe viață
18 iul 2025, 21:28
Cum arată sistemul de sănătate din Marea Britanie. Român: Mi-au zis că mă sună ei în vreo două luni...
18 iul 2025, 14:08
”Nici nu au mai îndrăznit să spună”. Realitatea copiilor români născuți în Italia. Ce fel de cetățeni spun că sunt
17 iul 2025, 11:55
O româncă din Italia a găsit puterea să-și denunțe fostul iubit, după ani de abuzuri și imagini intime publicate pe internet
15 iul 2025, 21:52
Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto
15 iul 2025, 11:39
O româncă a murit strivită de un tractor. Sistemul agricol din Italia, criticat că nu oferă siguranță muncitorilor
14 iul 2025, 20:05
Tradițiile românești, sărbătorite cu suflet la Școala Românească din Cardiff: "Vrem ca tinerii să simtă că nu sunt singuri și că rădăcinile lor contează”
14 iul 2025, 16:01
Țara în care se mută românii din Marea Britanie, cu salarii aproape triple, dar chirii cam la fel. ”Salariile nu au crescut odată cu explozia de prețuri din Londra”
14 iul 2025, 15:36
Ștefan Vișinescu, povestea unei cariere construite între ADN-ul uman și spiritul comunitar
14 iul 2025, 12:32
Școala românească EuropaNova Bruxelles: Lecții de limba română, tradiție și identitate în inima Europei (reportaj)
13 iul 2025, 13:36
Educația în limba română în diaspora: Între realitate, percepție și viitor
09 iul 2025, 14:47
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 2)
09 iul 2025, 14:16
Casa unei românce a fost incendiată în timp ce era în vacanță în Italia cu iubitul ei. Un vecin a murit
08 iul 2025, 11:45
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)
07 iul 2025, 14:33
Român împușcat în Italia: Trupul bărbatului a fost găsit fără viață într-o fermă
07 iul 2025, 10:57
Mii de copii români din diaspora, în tabere gratuite din România. Gheorghe Cârciu: Este un proiect care ar trebui intensificat
04 iul 2025, 14:00
Căldura face ravagii: Un muncitor român a murit după o zi în condiții extreme la muncă
03 iul 2025, 22:04
Camelia Baciu, despre identitatea copiilor români din diaspora: "Este o durere pe care o port în suflet. O bătălie" - VIDEO
02 iul 2025, 22:30
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Importanța învățării limbii române de către copiii din diaspora. Prof. Mariana Badea: Nu ai cum să te desprinzi de originile tale
acum 7 minute
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
acum 19 minute
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
acum 21 de minute
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
acum 24 de minute
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
acum 36 de minute
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
acum 36 de minute
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
acum 36 de minute
Percheziţii la o companie aeriană, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel