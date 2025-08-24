Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?

Robert Cazanciuc, vicepreşedintele Senatului României, atrage atenţia asupra importanţei predării limbii române pentru copiii români născuţi în Diaspora, astfel încât legătura cu ţara natală a părinţilor să nu se rupă.

"Avem foarte mulţi români născuţi în străinătate care nu au apucat încă să vadă meleagurile natale ale părinţilor, ale bunicilor lor, şi pentru aceşti copii este foarte important să avem programe de învăţare a limbii române. Am văzut copii născuţi în străinătate care vorbesc impecabil limba română, nu ai crede că sunt născuţi, crescuţi, în Spania, Italia, Germania sau Marea Britanie.

Dar am văzut, din păcate, şi mulţi copii care nu vorbesc aproape deloc limba română, deşi părinţii au încercat în familie să vorbească limba română. Integrarea în spaţiul în care locuiesc a fost destul de puternică. Pentru acei copii, acasă înseamnă locul unde s-au născut, unde se află şcoala, unde şi-au făcut prieteni.

Pentru acei copii cred că avem datoria să îi ajutăm pe părinţi. Părinţii, am văzut deseori, suferă că nu reuşesc copiii lor să vorbească limba română. Pentru ei e important să avem programe dedicate în şcoli din străinătate. Am văzut exemple foarte bune în jurul bisericilor. Am văzut o biserică ortodoxă din Viena care avea în fiecare weekend, din resursele adunate de la enoriaşi, o şcoală de limba română, în care copiii învăţau limba română, dar şi istorie, geografie. Asemenea iniţiative trebuie încurajate. E important să avem programe prin intermediul instituţiilor statului român care funcţionează.

Devine foarte important să îi încurajăm pe oameni să păstreze acasă acest spirit viu şi să vedem cum îi putem ajuta în mod concret cu diverşi profesori care să meargă acolo să predea limba română, cu manuale şcolare în limba română. Sunt foarte multe de făcut. Cerul e limita", a declarat Robert Cazanciuc la dezbaterea "România în Diaspora - Ediţia a II-a".

