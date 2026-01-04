Cine este Alvin Hellerstein, judecătorul evreu ortodox care va decide soarta fostului președinte Maduro

Maduro este deținut la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, o închisoare pe care deținuții o numesc „iadul pe pământ".

Hellerstein nu este un magistrat obișnuit, arată Anima News. Respectă Șabatul și a condus Jewish Center, una dintre cele mai prestigioase sinagogi din Upper West Side. Joacă tenis cu trei rabini de zeci de ani. Între puncte, discută chestiuni de halaha și drept american.

Născut în New York în 1933, Hellerstein a studiat dreptul la Universitatea Columbia. A lucrat în serviciul juridic al armatei americane. După decenii în cabinete private, Bill Clinton l-a numit judecător federal în 1998. A ajuns rapid o figură centrală în tribunalul districtului sud din New York.

A supervizat dosare majore legate de atentatele din 11 septembrie.

În 2019, a respins acordul inițial în procesul civil împotriva lui Harvey Weinstein.

Suferă de hipoacuzie și folosește căști pentru a urmări pledoariile lungi. Intervine frecvent în timpul mărturiilor cu propriile întrebări.

Surse apropiate tribunalului confirmă că Hellerstein nu amestecă niciodată religia cu deciziile judiciare.

În noiembrie trecut, l-a condamnat la închisoare pe Olivier Amar, cetățean israelian vinovat de fraudă. Avocații lui Amar au cerut clemență invocând că identitatea evreiască îl pune în pericol în închisorile americane. Hellerstein a respins categoric acest argument.

În septembrie, judecătorul a blocat tentativele administrației Trump de a expulza militanți pro-palestinieni. A considerat măsura neconstituțională. Primăvara trecută, a oprit și expulzarea unor venezueleni în baza legii „inamicilor străini". „Acești oameni sunt expulzați din cauza tatuajelor", a declarat atunci.

Operațiunea de capturare a lui Maduro rămâne învăluită în secret.

Surse din serviciile de informații sugerează o colaborare între agenții americane și ofițeri venezueleni nemulțumiți. Maduro a fost preluat de pe un iaht în Marea Caraibelor. Detaliile exacte sunt clasificate.

Procesul promite să fie unul dintre cele mai urmărite din istoria recentă a justiției americane.

Maduo a ajuns încătușat la New York unde va fi judecat

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport de pe malul râului Hudson, lângă strada 31, în partea de vest a Manhattanului, după ce fusese transportat anterior cu un avion militar la un aeroport din nordul acestui stat american, potrivit Agerpres și EFE.

Maduro urma să fie transferat într-o instituție federală afiliată Agenției Antidrog a Statelor Unite (DEA) și ulterior la Metropolitan Detention Center (MDC), o închisoare federală situată în districtul Brooklyn din New York, potrivit media locale.

Președintele venezuelean, acuzat oficial în 2020 de către Biroul procurorului districtului sud din New York, care a făcut public sâmbătă un rechizitoriu în aceeași instanță, îl va acuza de narcoterorism, conspirație pentru exportare de cocaină în SUA și delicte legate de arme automate.

Un avion militar Boeing 757, care îl transporta pe Maduro, a aterizat sâmbătă după-amiază la baza aeriană a Gărzii Naționale Aeriene din Stewart, un aeroport militar situat în nordul statului New York, după ce a fost capturat în zori de forțele americane în Caracas.

La Stewart îl așteptau zeci de agenți ai diferitelor agenții federale, printre care Biroul Federal de Investigații (FBI) și DEA, la o temperatură de aproape minus două grade Celsius. Maduro a coborât din avion în cătușe și a fost transportat sub pază cu elicopterul către Manhattan.

Se așteaptă ca în următoarele zile să fie adus în fața unui judecător federal din Manhattan.

Acuzarea inițială a tribunalului din New York, bazată pe o anchetă a DEA, îl indică pe Maduro ca presupus lider al așa-numitului Cartel de los Soles, o presupusă rețea legată de înalți oficiali militari venezueleni care căutau să se îmbogățească și să 'folosească cocaina ca armă împotriva SUA'.

Președintele american, Donald Trump, a confirmat sâmbătă că țara sa a desfășurat 'cu succes un atac la scară largă' pe teritoriul venezuelean și că Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost 'capturați și scoși din țară'.

La rândul său, secretarul general al ONU, Anto³nio Guterres, a declarat sâmbătă că este profund îngrijorat de recenta escaladare a situației din Venezuela, care ar putea avea 'implicații îngrijorătoare pentru regiune'.

De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni în urgență luni pentru a discuta situația după atacurile care au afectat infrastructura civilă și militară venezuelene și care ar fi provocat moartea a cel puțin 40 de persoane în capitală și în statele învecinate La Guaira, Miranda și Aragua, potrivit ziarului The New York Times.