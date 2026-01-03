€ 5.0985
Ucraina găzduiește noi discuţii cu aliaţii săi privind încheierea războiului
Data actualizării: 11:11 03 Ian 2026 | Data publicării: 11:10 03 Ian 2026

Ucraina găzduiește noi discuţii cu aliaţii săi privind încheierea războiului
Autor: Elena Aurel

Ucraina freepik - @chormail Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail
 

Consilieri pentru securitate națională din 15 țări se întâlnesc sâmbătă la Kiev pentru a analiza soluțiile diplomatice necesare pentru a opri războiul din Ucraina.

Consilieri pe probleme de securitate naţională din 15 ţări se vor întâlni sâmbătă la Kiev pentru a discuta despre eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, în condiţiile în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să se înregistreze progrese în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru ţara sa, informează dpa şi AFP.

Zelenski a declarat că reprezentanţi din 15 ţări, precum şi ai Uniunii Europene şi NATO, şi-au confirmat participarea, în timp ce o echipă americană se va alătura discuţiilor online.

El a afirmat că la întâlnirea de sâmbătă de la Kiev vor fi discutate în special "garanţiile de securitate" pe care le pot oferi Ucrainei aliaţii săi. Această întâlnire are loc înaintea unui summit care va fi organizat săptămâna viitoare în Franţa, la care vor participa partenerii Ucrainei din "Coaliţia Voinţei".

"Componenta militară este esenţială pentru garantarea cu adevărat a securităţii", a scris Zelenski vineri pe reţeaua X, adăugând că a discutat pregătirile pentru această întâlnire cu adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale, Pavlo Palisa.

"Pavlo lucrează, de asemenea, la schimbările necesare în cadrul forţelor de apărare ale Ucrainei şi, în următoarele săptămâni, va colabora cu brigăzile şi comandamentul militar pentru a identifica soluţii eficiente", a adăugat el.

Ucraina se apără cu ajutorul aliaţilor săi occidentali împotriva invaziei Rusiei din februarie 2022. În pofida săptămânilor de
negocieri privind un posibil acord de pace, iniţiate de preşedintele american Donald Trump, nu se întrevede un sfârşit al războiului, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: SUA atacă Venezuela, aviația militară americană nu poate fi oprită. Regimul cere intervenția Rusiei și Chinei la ONU 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
razboi ucraina rusia
uniunea europeana
nato
rusia
