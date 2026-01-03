Ucraina găzduiește noi discuţii cu aliaţii săi privind încheierea războiului

Consilieri pe probleme de securitate naţională din 15 ţări se vor întâlni sâmbătă la Kiev pentru a discuta despre eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, în condiţiile în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să se înregistreze progrese în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru ţara sa, informează dpa şi AFP.

Zelenski a declarat că reprezentanţi din 15 ţări, precum şi ai Uniunii Europene şi NATO, şi-au confirmat participarea, în timp ce o echipă americană se va alătura discuţiilor online.

El a afirmat că la întâlnirea de sâmbătă de la Kiev vor fi discutate în special "garanţiile de securitate" pe care le pot oferi Ucrainei aliaţii săi. Această întâlnire are loc înaintea unui summit care va fi organizat săptămâna viitoare în Franţa, la care vor participa partenerii Ucrainei din "Coaliţia Voinţei".

"Componenta militară este esenţială pentru garantarea cu adevărat a securităţii", a scris Zelenski vineri pe reţeaua X, adăugând că a discutat pregătirile pentru această întâlnire cu adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale, Pavlo Palisa.

"Pavlo lucrează, de asemenea, la schimbările necesare în cadrul forţelor de apărare ale Ucrainei şi, în următoarele săptămâni, va colabora cu brigăzile şi comandamentul militar pentru a identifica soluţii eficiente", a adăugat el.

Ucraina se apără cu ajutorul aliaţilor săi occidentali împotriva invaziei Rusiei din februarie 2022. În pofida săptămânilor de

negocieri privind un posibil acord de pace, iniţiate de preşedintele american Donald Trump, nu se întrevede un sfârşit al războiului, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: SUA atacă Venezuela, aviația militară americană nu poate fi oprită. Regimul cere intervenția Rusiei și Chinei la ONU