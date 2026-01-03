SUA au atacat Venezuela. Regimul de la Caracas confirmă loviturile și a instaurat starea de urgență / UPDATE

UPDATE: Venezuela a confirmat atacul și a instaurat starea de urgență.

Potrivit DefenseRomania, care citează agenții internaționale, au fost vizate obiective de infrastructură militară din Venezuela.

---

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate.

Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (6:15 GMT).

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii de amploare, cu mari degajări de fum, fără a fi însă posibilă localizarea cu precizie a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei Venezuelei.

Zilele preşedintelui venezuelean sunt "numărate"

Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt "numărate".

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că "sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre", potrivit Agerpres.