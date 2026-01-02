€ 5.0985
Volodimir Zelenski îl înlocuiește pe ministrul Apărării
Data publicării: 23:02 02 Ian 2026

Volodimir Zelenski îl înlocuiește pe ministrul Apărării
Autor: Anca Murgoci

Zelenski nu ar câștiga un nou mandat dacă votul ar avea loc acum în Ucraina, potrivit unui nou sondaj Președintele Ucrainei - FOTO: Agerpres
 

Volodimir Zelenski face o schimbare de ultimă oră.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale și prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.

„Am decis să modific structura Ministerului ucrainean al Apărării. I-am propus lui Mihailo Fedorov funcția de nou ministru al apărării al Ucrainei”, a anunțat Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe rețelele sociale.

Totodată, șeful statului a precizat că Denis Șmigal urmează să preia un alt post în cadrul guvernului, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind noua sa funcție.

Explicația lui Zelenski privind schimbarea actualului ministru al Apărării

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmărește eficientizarea conducerii Apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate și are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare și administrația de stat.

Anterior, președintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale. Conducerea serviciului de informații militare a fost preluată de Oleg Ivașcenko, care era șeful serviciului de informații externe.

volodimir zelenski
ucraina
ministrul apararii
