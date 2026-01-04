€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte
Data actualizării: 09:00 04 Ian 2026 | Data publicării: 08:57 04 Ian 2026

Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte
Autor: Elena Aurel

Venezuela freepik - @Luiz Ribeiro Sursa freepik - @Luiz Ribeiro
 

Curtea Supremă din Venezuela a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar.

Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile de preşedinte interimar în absenţa lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de SUA într-o operaţiune desfăşurată în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Delcy Rodriguez îşi va asuma "atribuţiile de preşedinte al Republicii Bolivariene Venezuela pentru a garanta continuitatea administrativă şi apărarea generală a naţiunii", a indicat Curtea Supremă.

Curtea va dezbate problema pentru a "stabili cadrul juridic aplicabil pentru a garanta continuitatea Statului, administrarea guvernului şi apărarea suveranităţii în absenţa forţată a Preşedintelui Republicii", se precizează într-un comunicat.

VEZI ȘI: Maduro a ajuns la New York, unde va fi prezentat unui judecător federal

Delcy Rodriguez îl recunoaște pe Maduro drept singurul președinte

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asigurat că nu va trimite trupe în Venezuela şi că nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă "vicepreşedinta lui Maduro va face" ceea ce vrea administraţia sa, potrivit EFE.

Cu toate acestea, Rodriguez a reiterat că singurul preşedinte al ţării sud-americane este Maduro, care a ajuns pe teritoriul SUA după ce a fost capturat sâmbătă în zori împreună cu soţia sa, Cilia Flores.

"Cerem eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro - singurul preşedinte al Venezuelei- şi a soţiei sale, Cilia Flores", a declarat Rodriguez într-un discurs transmis de posturile de televiziune şi de radio, în timp ce a condus un consiliu de apărare, însoţită de alţi oficiali guvernamentali, precum ministrul de interne şi justiţie, Diosdado Cabello.

Rodriguez (56 de ani) este a doua persoană în ierarhia guvernului sud-american din iunie 2018, când l-a înlocuit pe Tareck El Aissami.

În plus, din august 2024, ea este ministru al hidrocarburilor, ceea ce a transformat-o într-o figură cheie în cadrul executivului chavist în gestionarea economiei şi a apropiat-o de sectorul privat al ţării.

VEZI ȘI: Trump spune că nu va disloca trupe americane în Venezuela. Cu o singură condiție

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolas maduro
venezuela
delcy rodriguez
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Trump nu se dezminte: Ce înseamnă amenințarea FAFO, postată târziu în noapte după capturarea lui Maduro
Publicat acum 44 minute
9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după tragedia de la Crans-Montana
Publicat acum 1 ora si 26 minute
China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internaţional
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 17 ore si 20 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 15 ore si 12 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close