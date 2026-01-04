Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte

Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile de preşedinte interimar în absenţa lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de SUA într-o operaţiune desfăşurată în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Delcy Rodriguez îşi va asuma "atribuţiile de preşedinte al Republicii Bolivariene Venezuela pentru a garanta continuitatea administrativă şi apărarea generală a naţiunii", a indicat Curtea Supremă.

Curtea va dezbate problema pentru a "stabili cadrul juridic aplicabil pentru a garanta continuitatea Statului, administrarea guvernului şi apărarea suveranităţii în absenţa forţată a Preşedintelui Republicii", se precizează într-un comunicat.

Delcy Rodriguez îl recunoaște pe Maduro drept singurul președinte

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asigurat că nu va trimite trupe în Venezuela şi că nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă "vicepreşedinta lui Maduro va face" ceea ce vrea administraţia sa, potrivit EFE.

Cu toate acestea, Rodriguez a reiterat că singurul preşedinte al ţării sud-americane este Maduro, care a ajuns pe teritoriul SUA după ce a fost capturat sâmbătă în zori împreună cu soţia sa, Cilia Flores.

"Cerem eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro - singurul preşedinte al Venezuelei- şi a soţiei sale, Cilia Flores", a declarat Rodriguez într-un discurs transmis de posturile de televiziune şi de radio, în timp ce a condus un consiliu de apărare, însoţită de alţi oficiali guvernamentali, precum ministrul de interne şi justiţie, Diosdado Cabello.

Rodriguez (56 de ani) este a doua persoană în ierarhia guvernului sud-american din iunie 2018, când l-a înlocuit pe Tareck El Aissami.

În plus, din august 2024, ea este ministru al hidrocarburilor, ceea ce a transformat-o într-o figură cheie în cadrul executivului chavist în gestionarea economiei şi a apropiat-o de sectorul privat al ţării.

