Internațional

DCNews Stiri Internațional Trump a avertizat încă un președinte să-și „păzească fundul”
Data publicării: 23:00 03 Ian 2026

Trump a avertizat încă un președinte să-și „păzească fundul”
Autor: Anca Murgoci

-donald trump Donald Trump
 

Donald Trump a avertizat încă un președinte să-și „păzească fundul”.

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-şi păzească fundul" pentru că şeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite EFE.

„Deţine fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul", a insistat Trump, referindu-se la şeful statului columbian.

Trump a indicat totodată şi Cuba drept posibil subiect de discuţie ca parte a politicii mai ample a SUA în regiune, subliniind potenţialul Washingtonului de a-şi extinde atenţia dincolo de Venezuela pe fondul tensiunilor în creştere din America Latină, potrivit Reuters.

Marco Rubio a transmis că guvernul cubanez ar trebui să se îngrijoreze după capturarea lui Maduro

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut un mesaj similar şi a transmis că guvernul cubanez ar trebui să se îngrijoreze după capturarea lui Maduro, potrivit AFP.

„Dacă aş locui în Havana şi aş face parte din guvern, aş fi măcar puţin îngrijorat", a declarat Rubio, care are origini cubaneze, la o conferinţă de presă din Florida, alături de preşedintele american Donald Trump, adăugând că "Cuba este un dezastru" şi că ţara este "condusă de bărbaţi incompetenţi şi senili".

Revenind la Petro, preşedintele columbian a declarat sâmbătă că nu este îngrijorat de ceea ce Nicolas Maduro ar putea spune autorităţile americane despre el.

„Nu sunt deloc îngrijorat", a scris Petro pe platforma X, unde a răspuns unui mesaj al jurnalistului Hassan Nassar, care a afirmat că preşedintele columbian "trebuie să fie foarte îngrijorat de ceea ce ar putea spune şeful Cartelului de los Soles" în Statele Unite.

Schimbul de replici dintre Petro şi jurnalist a avut loc înaintea conferinţei de presă a lui Trump.

Maduro şi pe partenera sa, capturați

Preşedintele american a anunţat sâmbătă că forţele americane i-au capturat pe Maduro şi pe partenera sa într-o operaţiune pe care a descris-o drept „strălucită".

Această acţiune vine într-un context în care Petro a avut o serie de schimburi de replici aprinse cu Trump în ultimele luni pe tema campaniei agresive antidrog a Washingtonului în Caraibe.

Luna trecută, preşedintele SUA l-a avertizat pe Petro că va fi "următorul", făcând aluzie la presiunea pe care guvernul său o exercita împotriva lui Maduro.

În mod similar, în septembrie, administraţia americană a eliminat Columbia de pe lista ţărilor care cooperează în lupta împotriva drogurilor şi ulterior l-a sancţionat pe Petro, pe care l-a inclus apoi pe aşa-numita Listă Clinton, după ce l-a acuzat că este un „lider al traficului de droguri".

 

Preşedintele columbian a insistat sâmbătă că nu are nimic de ascuns şi că, dimpotrivă, s-a dedicat „investigării timp de 10 ani şi expunerii în dezbateri publice a relaţiilor dintre politicienii puternici şi traficanţii de droguri înarmaţi".

„Munca mea este democraţia pentru popor, egalitatea şi pacea", a concluzionat preşedintele columbian.

În acest sens, fostul senator Gustavo Bolivar, unul dintre principalii aliaţi ai lui Petro, a subliniat că există diferenţe între Petro şi Maduro pentru că, în primul rând, preşedintele columbian "a fost ales democratic, fără fraudă".

„Petro garantează alegerile din acest an (...) Dreapta face campanie electorală fără cenzură, iar presa este liberă. În Columbia există democraţie. Există separare a puterilor, instanţe independente, un Congres independent", a adăugat Bolivar.

donald trump
venezuela
nicolas maduro
