Democrații vor să blocheze în Senat trimiterea de trupe în Venezuela. ”Suntem mințiți de administrația Trump”

Mai mulți congresmeni ai Partidului Democrat au declarat că se simt mințiți de oficialii administrației Trump.

'Administrația a mințit Congresul și a declanșat un război ilegal pentru schimbarea regimului și pentru petrol' în Venezuela, a afirmat reprezentantul democrat din Virginia, Don Beyer, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

Senatorul de New York, Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a declarat că i s-a spus în trei briefinguri confidențiale că administrația nu urmărește schimbarea regimului de la Caracas și nu intenționează să întreprindă acțiuni militare în Venezuela. 'Este clar că nu sunt sinceri cu poporul american' , a spus Schumer. Senatorul a solicitat administrației să comunice pașii următori privind Venezuela până la începutul săptămânii viitoare.

Într-o conferință de presă sâmbătă, Donald Trump a declarat că Congresul nu a fost informat pe deplin din cauza temerilor că planurile sale ar putea fi divulgate. 'Congresul are tendința de a divulga informații', a insistat Trump.

”Istoria, avertisment privind costurile guvernării unei alte țări prin forță”

Congresmeni din Partidul Democrat susțin că administrația președintelui Donald Trump i-a indus în eroare privind planurile pentru Venezuela, negând intenția de a schimba regimul de la Caracas. Congresmeniii au declarat că doresc mai multe informații cu privire la planurile lui Trump pentru Venezuela, după ce acesta a declarat presei că va pune țara sub controlul SUA.

”Nu a fost prezentat niciun plan serios cu privire la modul în care ar funcționa un astfel de proiect extraordinar sau despre costurile pe care le-ar implica pentru poporul american, a spus senatorul Jack Reed, liderul democraților din Comisia pentru forțele armate. Istoria ne oferă numeroase avertismente cu privire la costurile umane, strategice și morale ale presupunerii că putem guverna o altă națiune prin forță”, a adăugat senatorul democrat .

Senatul urmează să voteze săptămâna viitoare dacă trebuie blocate alte acțiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea Congresului.

Trump a declarat presei că este deschis ideii de a trimite trupe terestre americane în Venezuela, o perspectivă care a neliniștit unii legislatori americani, printre care și pe reprezentanta republicană Mariannette Miller-Meeks din Iowa, care urmează să facă față unei campanii electorale potențial dificile în noiembrie.

Ea a calificat acțiunea SUA în Venezuela drept 'o problemă de securitate națională', dar că 'locuitorii statului Iowa nu doresc prezența trupelor terestre în Venezuela', potrivit unui interviu acordat Fox News.

În cadrul briefingurilor din noiembrie și decembrie susținute de oficiali, printre care secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth, congresmenii au declarat că li s-a spus în repetate rânduri că nu există planuri de invazie terestră în Venezuela și că administrația nu se concentrează pe schimbarea regimului.

Republicanii laudă acțiunea lui Trump și amenință ”tiraniile” din Cuba și Nicaragua

Majoritatea republicanilor a lăudat acțiunea lui Trump și a refuzat să discute despre ceea ce s-a spus la briefingurile confidențiale.

'Acțiunea decisivă a președintelui Trump de a perturba status quo-ul inacceptabil și de a-l aresta pe Maduro, prin executarea unui mandat valabil al Departamentului de Justiție, este un prim pas important pentru a-l aduce în fața justiției pentru infracțiunile legate de droguri pentru care a fost pus sub acuzare în Statele Unite', a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune, din Dakota de Sud.

Reprezentantul republican Mario Diaz-Balart, într-o conferință de presă în statul său natal, Florida, a declarat că odată cu îndepărtarea lui Maduro de la putere în Venezuela, 'tiraniile' liderilor din Cuba și Nicaragua sunt, de asemenea, în pericol. 'Zilele următorilor doi sunt, de asemenea, numărate', a spus el.