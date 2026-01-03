€ 5.0985
24 august sau 12 septembrie 1944: Când a intrat, de fapt, România în război alături de Aliați?
Data publicării: 15:24 03 Ian 2026

EXCLUSIV 24 august sau 12 septembrie 1944: Când a intrat, de fapt, România în război alături de Aliați?
Autor: Elena Aurel

razboi-conflicte-general-american_71754600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

România a trecut de partea Aliaților în august 1944, însă recunoașterea internațională a venit abia în septembrie 1944, astfel apare o întrebare cu privire la momentul real al intrării României în război.

După data de 23 august 1944, România s-a rupt de Germania nazistă și a intrat în război de partea Aliaților, dar aceasta nu a fost recunoscută oficial de către puterile aliate decât în data de 12 septembrie 1944, când a fost semnat armistițiul.

La această dată delegația română a semnat la Moscova Convenția de armistițiu care oficializa încetarea ostilităților între România și Aliați și care stabilea condițiile în care România trebuia să își desfășoare activitatea militară și politică în continuare. 

România a trecut de partea Aliaților în data de 24 august 1944, însă recunoașterea internațională a deciziei a venit abia pe 12 septembrie 1944. Astfel apare o întrebare esențială: Când a intrat România în război alături de Aliați? Istoricul Mihai Burcea a abordat subiectul la DC News și a clarificat această dilemă. 

„De regulă memorialiștii se pun într-o lumină favorabilă și cresc importanța. Dămăceanu povestește că, odată ajuns la Moscova, a reușit să schimbe data, o dată importantă. Se consideră că am întors armele din 12 septembrie și delegația - cu Pătrășcanu, cu Dămăceanu - a reușit să-i convingă pe ruși să treacă 24 august. Deci nu 23. România a intrat în război alături de Aliați pe 24 august”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Aș vrea să revin puțin la tărâmul istoriei contrafactuale și să ne imaginăm puțin ce ar fi însemnat pătrunderea trupelor sovietice în Capitală, în calitate de vrăjmași și nu de aliați, dacă ei ar fi străpuns și acea linie fortificată Focșani-Nămoloasa-Galați.

Bucureștiul era la acea dată cel mai important aliat al Germaniei Naziste. Nu Italia, nu Ungaria. Italia trimisese o singură armată pe frontul de est, armata a VIII-a, la fel și Ungaria, o singură armată. România trimisese două armate, cele mai puternice efective le trimisese România și era cel mai important aliat al Axei de la acea vreme.

Pătrunderea trupelor sovietice în Capitală, în opinia mea, ar fi făcut prăpăd dacă nu s-ar fi hotărât această schimbare de curs, această schimbare de politică”, a spus istoricul Mihai Burcea.

VEZI ȘI: Mitul „rezistenței salvatoare”: Ce ar fi însemnat pentru România continuarea luptei pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați

Când a intrat România în război alături de Aliați 

Istoricul Mihai Burcea a explicat că, deși sovieticii au crezut mult timp că ei au eliberat Bucureștiul, data oficială a intrării României în război alături de Aliați a fost 24 august 1944, iar meritul eliberării Capitalei s-a datorat trupelor române. 

„În ceea ce privește data la care a fost menționată România ca intrând în război, da, este 24 august, dar trebuie să mai spunem și că în anii '50, venind în România, mareșalul Konev a fost întâmpinat de liderii comuniști de la acea dată și le-a spus că trupele sovietice au eliberat Bucureștiul.

Deci sovieticii au rămas cu această impresie în istoriografia lor postbelică foarte mulți ani, considerând că ei au eliberat Bucureștiul și că întreaga glorie trebuie să li se atribuie lor, ori, la acea vreme, și Bodnăraș, și Gheorghiu Dej au făcut un fel de lobby diplomatic pentru ca mareșalul Konev să-și schimbe opinia și să vorbească ulterior cu istoricii sovietici pentru ca această dată, momentul în care România a intrat în război, să fie consfințită la 24 august și Capitala fiind eliberată, evident, de trupele române”, a spus istoricul Mihai Burcea la DC News. 

VEZI ȘI: 30 decembrie: Instaurarea Republicii, comemorare sau aniversare? O „serbare” din Rusia a ales data. Deputații erau plecați în concediu / video

Video:

